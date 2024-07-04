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Россиянам посоветовали бороться с жарой супами и молитвами
Россиянам посоветовали бороться с жарой супами и молитвами - 04.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам посоветовали бороться с жарой супами и молитвами
Руководители духовных управлений мусульман России в беседе с агентством РИА Новости порекомендовали россиянам спокойно относиться к жаре, молиться, не... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:26+0300
2024-07-04T14:26+0300
2024-07-04T14:26+0300
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МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Руководители духовных управлений мусульман России в беседе с агентством РИА Новости порекомендовали россиянам спокойно относиться к жаре, молиться, не злоупотреблять холодной водой и сухой пищей, есть супы, пить чай или айран, а также обращаться за медицинской помощью при недомогании. "Известно, что у природы не бывает плохой погоды. Жара или снег, дождь или ветер – все от Аллаха. Ни в коем случае не нужно жаловаться на то, что Он нам посылает. Не может быть так, чтобы круглый год было лето и погода в 20-25 градусов. Воспринимайте со спокойствием то, что дает Всевышний", - рассказал изданию председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев. Он также отметил, что в такую жару не нужно пить холодную воду, а, наоборот, есть больше теплых первых блюд. Он посоветовал такие супы, как шурпа, лагман, суп из баранины или говядины, борщ.В свою очередь имам-хатыб Исторической мечети Москвы Рамиль Садеков заявил, что в экстремальную жару правоверным нудно молиться. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что ночная температура в Москве не будет опускаться ниже 24 градусов, что, по его словам, весьма опасно для организма. Как пояснил синоптик, организм человека при таких температурах плохо восстанавливается, поэтому погода в ближайшие дни будет опасной.
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россия, жара
Россиянам посоветовали бороться с жарой супами и молитвами
Российские муфтии посоветовали в жару есть больше супов и читать молитвы
МОСКВА, 4 июл – ПРАЙМ. Руководители духовных управлений мусульман России в беседе с агентством РИА Новости порекомендовали россиянам спокойно относиться к жаре, молиться, не злоупотреблять холодной водой и сухой пищей, есть супы, пить чай или айран, а также обращаться за медицинской помощью при недомогании.
"Известно, что у природы не бывает плохой погоды. Жара или снег, дождь или ветер – все от Аллаха. Ни в коем случае не нужно жаловаться на то, что Он нам посылает. Не может быть так, чтобы круглый год было лето и погода в 20-25 градусов. Воспринимайте со спокойствием то, что дает Всевышний", - рассказал изданию председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев.
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Он также отметил, что в такую жару не нужно пить холодную воду, а, наоборот, есть больше теплых первых блюд. Он посоветовал такие супы, как шурпа, лагман, суп из баранины или говядины, борщ.
В свою очередь имам-хатыб Исторической мечети Москвы Рамиль Садеков заявил, что в экстремальную жару правоверным нудно молиться.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что ночная температура в Москве не будет опускаться ниже 24 градусов, что, по его словам, весьма опасно для организма. Как пояснил синоптик, организм человека при таких температурах плохо восстанавливается, поэтому погода в ближайшие дни будет опасной.