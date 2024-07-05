Европа придумала способ лишить Россию дохода от алмазов

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В 2024 году экспорт алмазов принесет России более 44 миллиардов долларов дохода. Ввиду того, что экспорт алмазов может в определенной степени компенсировать потери, понесенные российским экспортом энергоносителей в условиях санкций, Запад пытается создать так называемый “механизм отслеживания”, чтобы ограничить экспорт российских алмазов и полностью перекрыть важный финансовый источник для России.РФ богата алмазными ресурсами, доказанные запасы которых составляют 650 миллионов каратов. Россия является одной из стран с крупнейшим объемом добычи алмазов в мире. Со второй половины 2022 года импорт россыпных алмазов из России в Бельгию сократился на 70-80%, и все больше российских алмазов поступает на азиатские рынки, например, в Индию и Гонконг.Данное изменение неизбежно приведет к резкому падению цен на алмазы. При этом алмазы могут попасть в Европу через Азию. В долгосрочной перспективе санкции в отношении российского алмазного экспорта серьезно подорвут статус Антверпена как мирового алмазного центра, что может привести к постепенному снижению его позиций в пользу передачи статуса "мирового алмазного центра" Индии и ОАЭ.Автор - кандидат наук, старший преподаватель кафедры Национальной экономики экономического факультета РУДН Чжао Цзелинь
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В 2024 году экспорт алмазов принесет России более 44 миллиардов долларов дохода. Ввиду того, что экспорт алмазов может в определенной степени компенсировать потери, понесенные российским экспортом энергоносителей в условиях санкций, Запад пытается создать так называемый “механизм отслеживания”, чтобы ограничить экспорт российских алмазов и полностью перекрыть важный финансовый источник для России.
РФ богата алмазными ресурсами, доказанные запасы которых составляют 650 миллионов каратов. Россия является одной из стран с крупнейшим объемом добычи алмазов в мире. Со второй половины 2022 года импорт россыпных алмазов из России в Бельгию сократился на 70-80%, и все больше российских алмазов поступает на азиатские рынки, например, в Индию и Гонконг.
Данное изменение неизбежно приведет к резкому падению цен на алмазы. При этом алмазы могут попасть в Европу через Азию. В долгосрочной перспективе санкции в отношении российского алмазного экспорта серьезно подорвут статус Антверпена как мирового алмазного центра, что может привести к постепенному снижению его позиций в пользу передачи статуса "мирового алмазного центра" Индии и ОАЭ.
Автор - кандидат наук, старший преподаватель кафедры Национальной экономики экономического факультета РУДН Чжао Цзелинь
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