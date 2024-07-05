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Рынок застыл: планы Банка России пугают инвесторов - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Рынок застыл: планы Банка России пугают инвесторов
Рынок застыл: планы Банка России пугают инвесторов - 05.07.2024, ПРАЙМ
Рынок застыл: планы Банка России пугают инвесторов
Рыночная волатильность сохраняется. Индекс Мосбиржи снизился в четверг на 2,16% до 3133,81 пункта, а индекс РТС упал на 2,35%, достигнув 1120,31 п. Отражающий... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T08:58+0300
2024-07-05T09:27+0300
мнения аналитиков
курсы валют
ставка банка россии
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849829589.jpg?1720160823
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Рыночная волатильность сохраняется. Индекс Мосбиржи снизился в четверг на 2,16% до 3133,81 пункта, а индекс РТС упал на 2,35%, достигнув 1120,31 п. Отражающий динамику в сегменте суверенного долга индекс RGBI застыл вблизи годовых минимумов. Инвесторы обеспокоены перспективой повышения ключевой ставки.На финансовом конгрессе Банка России обсуждались возможные последствия жесткой денежно-кредитной политики. По мнению регулятора, эти эффекты станут более заметными в третьем квартале 2024 года, что может привести к замедлению темпов экономического роста и снижению инфляции с пиковых уровней. Годовая инфляция на 1 июля составила 9,13% (судя по недельным данным Росстата) по сравнению с 8,57% по состоянию на 24 июня. На этом фоне Банк России может повысить прогноз по инфляции на 2024 год на июльском заседании и рассматривает возможность повышения прогноза по траектории ключевой ставки. Однако, по оценкам регулятора, годовая инфляция не окажется двузначной. Банк России отмечает также сложности с трансграничными платежами, что приводит к росту издержек и удорожанию импорта.ВТБ обсуждает интеграцию "Почта банка" в свою структуру к 2026 году. Помимо этого, банк прогнозирует убытки в розничном сегменте в 2024 году из-за процентного риска и роста инвестиций в развитие сети отделений и расширение клиентской базы. Банк планирует обновить прогноз по росту портфеля корпоративных кредитов на 2024 год после публикации отчетности за первое полугодие. Текущий прогноз превышает 15%, но может измениться в зависимости от решения Банка России по ключевой ставке и ожиданий по среднему уровню ключевой ставки. ВТБ прогнозировал прирост корпоративных кредитов в 2024 году на уровне менее 10%, но фактический рост превысил ожидания банка: за пять месяцев с начала года корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,7%. Информация о дивидендах ВТБ пока остается неопределенной и зависит от капитализации банка.Сбербанк планирует сохранить рентабельность капитала выше 22% в 2024 году. За первые пять месяцев 2024 года этот показатель составил 22,5%, а в мае достиг 22,9%.Акционеры Диасофта утвердили дивиденды за первый квартал в размере 28 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 0,51% по текущим котировкам, реестр под дивиденды закроется 9 июля.
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Полина Щукина
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Полина Щукина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, ставка банка россии, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, ставка Банка России, индекс Мосбиржи
08:58 05.07.2024 (обновлено: 09:27 05.07.2024)
 
Рынок застыл: планы Банка России пугают инвесторов

Аналитик Щукина: перспектива повышения ключевой ставки ЦБ беспокоит инвесторов

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Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Рыночная волатильность сохраняется. Индекс Мосбиржи снизился в четверг на 2,16% до 3133,81 пункта, а индекс РТС упал на 2,35%, достигнув 1120,31 п. Отражающий динамику в сегменте суверенного долга индекс RGBI застыл вблизи годовых минимумов. Инвесторы обеспокоены перспективой повышения ключевой ставки.
На финансовом конгрессе Банка России обсуждались возможные последствия жесткой денежно-кредитной политики. По мнению регулятора, эти эффекты станут более заметными в третьем квартале 2024 года, что может привести к замедлению темпов экономического роста и снижению инфляции с пиковых уровней. Годовая инфляция на 1 июля составила 9,13% (судя по недельным данным Росстата) по сравнению с 8,57% по состоянию на 24 июня. На этом фоне Банк России может повысить прогноз по инфляции на 2024 год на июльском заседании и рассматривает возможность повышения прогноза по траектории ключевой ставки. Однако, по оценкам регулятора, годовая инфляция не окажется двузначной. Банк России отмечает также сложности с трансграничными платежами, что приводит к росту издержек и удорожанию импорта.
ВТБ обсуждает интеграцию "Почта банка" в свою структуру к 2026 году. Помимо этого, банк прогнозирует убытки в розничном сегменте в 2024 году из-за процентного риска и роста инвестиций в развитие сети отделений и расширение клиентской базы. Банк планирует обновить прогноз по росту портфеля корпоративных кредитов на 2024 год после публикации отчетности за первое полугодие. Текущий прогноз превышает 15%, но может измениться в зависимости от решения Банка России по ключевой ставке и ожиданий по среднему уровню ключевой ставки. ВТБ прогнозировал прирост корпоративных кредитов в 2024 году на уровне менее 10%, но фактический рост превысил ожидания банка: за пять месяцев с начала года корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,7%. Информация о дивидендах ВТБ пока остается неопределенной и зависит от капитализации банка.
Сбербанк планирует сохранить рентабельность капитала выше 22% в 2024 году. За первые пять месяцев 2024 года этот показатель составил 22,5%, а в мае достиг 22,9%.
Акционеры Диасофта утвердили дивиденды за первый квартал в размере 28 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 0,51% по текущим котировкам, реестр под дивиденды закроется 9 июля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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