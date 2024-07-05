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Опять упали акции и рубль - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Опять упали акции и рубль
Опять упали акции и рубль - 05.07.2024, ПРАЙМ
Опять упали акции и рубль
Индекс Мосбиржи отыграл назад — за сутки падение рынка превысило 2%, недельный подъем сошел на нет. Причины распродаж — сигналы о желании корпораций уйти с... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:54+0300
2024-07-05T09:54+0300
мнения аналитиков
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биржа
торги
ставка банка россии
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отыграл назад — за сутки падение рынка превысило 2%, недельный подъем сошел на нет. Причины распродаж — сигналы о желании корпораций уйти с публичных торгов и почти безальтернативные оценки повышения ключевой ставки ЦБ на июльском заседании. Итог четверга на 3130 п., и это важно — сегодня недельное закрытие рынка, нужно удерживать данный уровень поддержки, а то индекс вернется в нисходящую формацию с риском очередного захода на круглые 3000 п. Пока ставим на восстановление.Сильнее рынка были акции ВТБ (+0,7%). Руководство корпорации попыталось приободрить рынок, заявив об отсутствии планов делистинга бумаг и подготовке "дивидендного сюрприза". 9 июля там обратный сплит, и торги будут приостановлены до 15 июля, а когда вернутся на биржу, то будут уже в рублях. Фундаментальный таргет по текущим ценам в копейках — 3,5.Слабее рынка оказались бумаги Globaltrans (-6,2%), курс рухнул на минимумы с декабря 2023 г. Есть неопределенность с дивидендами и недостаточная коммуникация с акционерами. Фундаментальный таргет на 560 руб., и вчера на рынке они уже упали на эти расчетные уровни.Рубль тоже ослаб: юань поднялся на 0,7% до 12, внебиржевой доллар стал выше 88, а евро почти дорос до 95. За неделю падение рубля составляет 2,5%, но это некритично — фактически наблюдается отскок инвалют и стабилизация курсов после их июньского обвала и ухода токсичных доллара и евро на внебиржу. По нашим оценкам, примерно отсюда инвалюты могут откатить вниз, а рубль — локально восстановиться.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, рынки, биржа, торги, ставка банка россии
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Рынки, биржа, Торги, ставка Банка России
09:54 05.07.2024
 
Опять упали акции и рубль

Аналитик Зельцер: рынок и рубль ослабли на новостях о планах ЦБ на ставку

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отыграл назад — за сутки падение рынка превысило 2%, недельный подъем сошел на нет. Причины распродаж — сигналы о желании корпораций уйти с публичных торгов и почти безальтернативные оценки повышения ключевой ставки ЦБ на июльском заседании. Итог четверга на 3130 п., и это важно — сегодня недельное закрытие рынка, нужно удерживать данный уровень поддержки, а то индекс вернется в нисходящую формацию с риском очередного захода на круглые 3000 п. Пока ставим на восстановление.
Сильнее рынка были акции ВТБ (+0,7%). Руководство корпорации попыталось приободрить рынок, заявив об отсутствии планов делистинга бумаг и подготовке "дивидендного сюрприза". 9 июля там обратный сплит, и торги будут приостановлены до 15 июля, а когда вернутся на биржу, то будут уже в рублях. Фундаментальный таргет по текущим ценам в копейках — 3,5.
Слабее рынка оказались бумаги Globaltrans (-6,2%), курс рухнул на минимумы с декабря 2023 г. Есть неопределенность с дивидендами и недостаточная коммуникация с акционерами. Фундаментальный таргет на 560 руб., и вчера на рынке они уже упали на эти расчетные уровни.
Рубль тоже ослаб: юань поднялся на 0,7% до 12, внебиржевой доллар стал выше 88, а евро почти дорос до 95. За неделю падение рубля составляет 2,5%, но это некритично — фактически наблюдается отскок инвалют и стабилизация курсов после их июньского обвала и ухода токсичных доллара и евро на внебиржу. По нашим оценкам, примерно отсюда инвалюты могут откатить вниз, а рубль — локально восстановиться.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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