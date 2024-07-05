Опять упали акции и рубль

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отыграл назад — за сутки падение рынка превысило 2%, недельный подъем сошел на нет. Причины распродаж — сигналы о желании корпораций уйти с публичных торгов и почти безальтернативные оценки повышения ключевой ставки ЦБ на июльском заседании. Итог четверга на 3130 п., и это важно — сегодня недельное закрытие рынка, нужно удерживать данный уровень поддержки, а то индекс вернется в нисходящую формацию с риском очередного захода на круглые 3000 п. Пока ставим на восстановление.Сильнее рынка были акции ВТБ (+0,7%). Руководство корпорации попыталось приободрить рынок, заявив об отсутствии планов делистинга бумаг и подготовке "дивидендного сюрприза". 9 июля там обратный сплит, и торги будут приостановлены до 15 июля, а когда вернутся на биржу, то будут уже в рублях. Фундаментальный таргет по текущим ценам в копейках — 3,5.Слабее рынка оказались бумаги Globaltrans (-6,2%), курс рухнул на минимумы с декабря 2023 г. Есть неопределенность с дивидендами и недостаточная коммуникация с акционерами. Фундаментальный таргет на 560 руб., и вчера на рынке они уже упали на эти расчетные уровни.Рубль тоже ослаб: юань поднялся на 0,7% до 12, внебиржевой доллар стал выше 88, а евро почти дорос до 95. За неделю падение рубля составляет 2,5%, но это некритично — фактически наблюдается отскок инвалют и стабилизация курсов после их июньского обвала и ухода токсичных доллара и евро на внебиржу. По нашим оценкам, примерно отсюда инвалюты могут откатить вниз, а рубль — локально восстановиться.
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отыграл назад — за сутки падение рынка превысило 2%, недельный подъем сошел на нет. Причины распродаж — сигналы о желании корпораций уйти с публичных торгов и почти безальтернативные оценки повышения ключевой ставки ЦБ на июльском заседании. Итог четверга на 3130 п., и это важно — сегодня недельное закрытие рынка, нужно удерживать данный уровень поддержки, а то индекс вернется в нисходящую формацию с риском очередного захода на круглые 3000 п. Пока ставим на восстановление.
Сильнее рынка были акции ВТБ (+0,7%). Руководство корпорации попыталось приободрить рынок, заявив об отсутствии планов делистинга бумаг и подготовке "дивидендного сюрприза". 9 июля там обратный сплит, и торги будут приостановлены до 15 июля, а когда вернутся на биржу, то будут уже в рублях. Фундаментальный таргет по текущим ценам в копейках — 3,5.
Слабее рынка оказались бумаги Globaltrans (-6,2%), курс рухнул на минимумы с декабря 2023 г. Есть неопределенность с дивидендами и недостаточная коммуникация с акционерами. Фундаментальный таргет на 560 руб., и вчера на рынке они уже упали на эти расчетные уровни.
Рубль тоже ослаб: юань поднялся на 0,7% до 12, внебиржевой доллар стал выше 88, а евро почти дорос до 95. За неделю падение рубля составляет 2,5%, но это некритично — фактически наблюдается отскок инвалют и стабилизация курсов после их июньского обвала и ухода токсичных доллара и евро на внебиржу. По нашим оценкам, примерно отсюда инвалюты могут откатить вниз, а рубль — локально восстановиться.
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