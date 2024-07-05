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Названы слабые места китайских автомобилей - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Названы слабые места китайских автомобилей
Названы слабые места китайских автомобилей - 05.07.2024, ПРАЙМ
Названы слабые места китайских автомобилей
Эксперты сервиса "Автокод" проанализировали китайские автомобили, представленные на российском рынке, и назвали их слабые места. Об этом говорится в публикации... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T19:04+0300
2024-07-05T19:06+0300
авто
россия
китайские авто
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Эксперты сервиса "Автокод" проанализировали китайские автомобили, представленные на российском рынке, и назвали их слабые места. Об этом говорится в публикации на портале Quto.Отмечается, что среди проблем аналитики выделили состояние электроники после зимы. По словам автоподборщика Игоря Шагапова, причины достаточно понятны."Данные машины не изготавливались под суровый российский климат, перепады которого наиболее резки, и под неидеальные российские дороги", - пояснил он.Автоэксперт добавил, что автомобили от пяти до семи лет могут столкнуться с проблемами с лакокрасочным покрытием из-за осадков и перепадов температур.Кроме того, указал он, деталей для некоторых моделей в России может и не быть, поэтому даже незначительная поломка может привести к серьезным проблемам. При этом Шагапов призвал не отказываться от китайских автомобилей. По его словам, производители после обкатки выявили проблемы и работают над их устранением.
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авто, россия, китайские авто
Авто, РОССИЯ, китайские авто
19:04 05.07.2024 (обновлено: 19:06 05.07.2024)
 
Названы слабые места китайских автомобилей

Эксперты "Автокода": россиянам назвали слабые места китайских автомобилей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Эксперты сервиса "Автокод" проанализировали китайские автомобили, представленные на российском рынке, и назвали их слабые места. Об этом говорится в публикации на портале Quto.
Отмечается, что среди проблем аналитики выделили состояние электроники после зимы. По словам автоподборщика Игоря Шагапова, причины достаточно понятны.
"Данные машины не изготавливались под суровый российский климат, перепады которого наиболее резки, и под неидеальные российские дороги", - пояснил он.
Автоэксперт добавил, что автомобили от пяти до семи лет могут столкнуться с проблемами с лакокрасочным покрытием из-за осадков и перепадов температур.
Кроме того, указал он, деталей для некоторых моделей в России может и не быть, поэтому даже незначительная поломка может привести к серьезным проблемам.
При этом Шагапов призвал не отказываться от китайских автомобилей. По его словам, производители после обкатки выявили проблемы и работают над их устранением.
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