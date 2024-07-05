https://1prime.ru/20240705/avto-849866432.html

Названы слабые места китайских автомобилей

Названы слабые места китайских автомобилей - 05.07.2024, ПРАЙМ

Названы слабые места китайских автомобилей

Эксперты сервиса "Автокод" проанализировали китайские автомобили, представленные на российском рынке, и назвали их слабые места. Об этом говорится в публикации... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:04+0300

2024-07-05T19:04+0300

2024-07-05T19:06+0300

авто

россия

китайские авто

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Эксперты сервиса "Автокод" проанализировали китайские автомобили, представленные на российском рынке, и назвали их слабые места. Об этом говорится в публикации на портале Quto.Отмечается, что среди проблем аналитики выделили состояние электроники после зимы. По словам автоподборщика Игоря Шагапова, причины достаточно понятны."Данные машины не изготавливались под суровый российский климат, перепады которого наиболее резки, и под неидеальные российские дороги", - пояснил он.Автоэксперт добавил, что автомобили от пяти до семи лет могут столкнуться с проблемами с лакокрасочным покрытием из-за осадков и перепадов температур.Кроме того, указал он, деталей для некоторых моделей в России может и не быть, поэтому даже незначительная поломка может привести к серьезным проблемам. При этом Шагапов призвал не отказываться от китайских автомобилей. По его словам, производители после обкатки выявили проблемы и работают над их устранением.

https://1prime.ru/20240703/avtomobili-849725243.html

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авто, россия, китайские авто