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Нацбанк Казахстана передаст активы фонда гарантирования депозитов частникам

Нацбанк Казахстана передаст активы фонда гарантирования депозитов частникам - 05.07.2024, ПРАЙМ

Нацбанк Казахстана передаст активы фонда гарантирования депозитов частникам

Национальный банк Казахстана (центробанк) начал передачу активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) в управление частным компаниям,... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T10:32+0300

2024-07-05T10:32+0300

2024-07-05T10:32+0300

экономика

казахстан

нацбанк казахстана

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АЛМА-АТА, 5 июл – ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана (центробанк) начал передачу активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) в управление частным компаниям, сообщает пресс-служба регулятора. "Национальный банк Республики Казахстан информирует о начале процесса передачи активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" в доверительное управление частным управляющим компаниям. Передача средств осуществляется в рамках стратегии нацбанка по развитию рынка ценных бумаг и постепенному отходу от управления активами дочерних организаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте финрегулятора. Сообщается, что размер активов спецрезерва КФГД составляет более 2,5 миллиарда долларов, на первоначальном этапе в частное управление передадут более 420 миллионов долларов. В нацбанке уточнили, что дальнейшая передача активов будет осуществляться поэтапно в зависимости от показателей эффективности частных управляющих компаний. "Мы оценили риски и разработали инвестиционную политику для частных компаний, согласно которой инвестирование будет осуществляться только в надежные финансовые инструменты, такие как государственные ценные бумаги Республики Казахстан, облигации субъектов квазигосударственного сектора и международных финансовых организаций со сроком погашения до трех лет, а также операции обратного РЕПО", - приводятся в сообщении слова председателя АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" Адиля Утембаева. По его словам, главной задачей фонда является сохранение средств спецрезерва и поддержание их высокой ликвидности, данная программа призвана увеличить доходность активов. В свою очередь директор департамента монетарных операций нацбанка Нуржан Турсунханов, чьи слова приводит пресс-служба, сообщил, что по инициативе регулятора на площадке Казахстанской фондовой биржи разработан и запущен индекс государственных ценных бумаг для целей индексного управления активами КФГД. "Мы провели большую работу совместно с КФГД и Казахстанской фондовой биржей и сегодня, без преувеличения, мы находимся на пороге исторического момента. Впервые в Казахстане к активам крупного институционального инвестора в лице КФГД будет применен широко использующийся в международной практике индексный подход, но на базе именно локального бенчмарка (эталонный портфель - ред.), внедренного на площадке Казахстанской фондовой биржи", - сказал Турсунханов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, нацбанк казахстана