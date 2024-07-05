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ЦБ увидел на рынке "красную зону" концентрации в сферах платежей по картам

ЦБ увидел на рынке "красную зону" концентрации в сферах платежей по картам - 05.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ увидел на рынке "красную зону" концентрации в сферах платежей по картам

Весь рынок платежей и переводов в России, за исключением Системы быстрых платежей (СБП), высококонцентрированный и в связи с этим попадает в так называемую... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:50+0300

2024-07-05T11:50+0300

2024-07-05T11:50+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Весь рынок платежей и переводов в России, за исключением Системы быстрых платежей (СБП), высококонцентрированный и в связи с этим попадает в так называемую "красную зону", рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на Финансовом конгрессе Банка России. Данилов в ходе своего выступления представил в своей презентации "тепловую карту конкуренции" по сегментам рынка в РФ. Анализ даёт оценку, где есть доминирование отдельных игроков. Красная зона представляет собой зону высокой концентрации, при этом она не означает, что там есть "злоупотребления", но есть предпосылки для их возникновения. "Красная зона: это у нас "потребы" и ипотека - высокая концентрация. С платежами: вообще в целом вся история с платежами - это красная зона. Это и платежи по картам, и переводы (единственный луч света в этом смысле - это переводы СБП), рынок эквайринга", - сказал Данилов. "Что касается средств клиентов: средства госкомпаний - все более или менее распределено равномерно относительно, средства частных компаний - тоже они распределяют, смотрят на ставки, управляют своими деньгами. А вот что касается бюджетных средств и средств физлиц, там вообще красная зона у нас", - подчеркнул он. При этом согласно представленным им данным в презентации, в мировом масштабе концентрацию российского банковского сектора можно оценить как высокую - 56% составляет доля трёх крупнейших банков в активах сектора. "По доле трёх крупнейших мы на третьем месте, при этом внутри этой "троицы" есть все равно диспропорция.... У нас рынок концентрированный как бы "в квадрате": у нас есть доминирующая доля крупных банков и отрыв от небольших и средних, и внутри этой когорты, условно говоря, крупнейших есть своя концентрация", - подчеркнул Данилов.

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