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ЦБ обновит критерии оценки кредитоспособности застройщиков с эскроу
ЦБ обновит критерии оценки кредитоспособности застройщиков с эскроу - 05.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обновит критерии оценки кредитоспособности застройщиков с эскроу
ЦБ РФ работает над обновлением критериев оценки уровня кредитоспособности заемщиков-застройщиков, которые используют счета эскроу: обсудил с банками свои... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:22+0300
2024-07-05T12:22+0300
2024-07-05T12:22+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ работает над обновлением критериев оценки уровня кредитоспособности заемщиков-застройщиков, которые используют счета эскроу: обсудил с банками свои предложения, обработал комментарии банков и учтет их в дальнейшей работе, рассказал журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Мы сделали некоторый проект, предложения. С банками уже обсудили первую итерацию, пока без нормативного акта как такового, потому что это сложная история, требуется итеративность... Они нам дали тоже свои предложения, часть из них разумные", - сказал Данилов на вопрос РИА Новости о том, на какой стадии готовности находятся сейчас предложения ЦБ по обновлению системы критериев для оценки уровня кредитоспособности застройщиков, использующих счета эскроу. "Сейчас мы на этой фазе, где мы обработали комментарии по первому нашему подходу, что-то будем сейчас доучитывать и вот уже тогда сделаем более обновленные, скажем так, предложения по изменению нормативки", - уточнил он.
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ЦБ обновит критерии оценки кредитоспособности застройщиков с эскроу
ЦБ изучает новые критерии оценки кредитоспособности застройщиков с эскроу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ работает над обновлением критериев оценки уровня кредитоспособности заемщиков-застройщиков, которые используют счета эскроу: обсудил с банками свои предложения, обработал комментарии банков и учтет их в дальнейшей работе, рассказал журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"Мы сделали некоторый проект, предложения. С банками уже обсудили первую итерацию, пока без нормативного акта как такового, потому что это сложная история, требуется итеративность... Они нам дали тоже свои предложения, часть из них разумные", - сказал Данилов на вопрос РИА Новости о том, на какой стадии готовности находятся сейчас предложения ЦБ по обновлению системы критериев для оценки уровня кредитоспособности застройщиков, использующих счета эскроу.
"Сейчас мы на этой фазе, где мы обработали комментарии по первому нашему подходу, что-то будем сейчас доучитывать и вот уже тогда сделаем более обновленные, скажем так, предложения по изменению нормативки", - уточнил он.