Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ обновит критерии оценки кредитоспособности застройщиков с эскроу - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240705/bank-849841948.html
ЦБ обновит критерии оценки кредитоспособности застройщиков с эскроу
ЦБ обновит критерии оценки кредитоспособности застройщиков с эскроу - 05.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обновит критерии оценки кредитоспособности застройщиков с эскроу
ЦБ РФ работает над обновлением критериев оценки уровня кредитоспособности заемщиков-застройщиков, которые используют счета эскроу: обсудил с банками свои... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:22+0300
2024-07-05T12:22+0300
банк россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ работает над обновлением критериев оценки уровня кредитоспособности заемщиков-застройщиков, которые используют счета эскроу: обсудил с банками свои предложения, обработал комментарии банков и учтет их в дальнейшей работе, рассказал журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в кулуарах Финансового конгресса Банка России. "Мы сделали некоторый проект, предложения. С банками уже обсудили первую итерацию, пока без нормативного акта как такового, потому что это сложная история, требуется итеративность... Они нам дали тоже свои предложения, часть из них разумные", - сказал Данилов на вопрос РИА Новости о том, на какой стадии готовности находятся сейчас предложения ЦБ по обновлению системы критериев для оценки уровня кредитоспособности застройщиков, использующих счета эскроу. "Сейчас мы на этой фазе, где мы обработали комментарии по первому нашему подходу, что-то будем сейчас доучитывать и вот уже тогда сделаем более обновленные, скажем так, предложения по изменению нормативки", - уточнил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Банк России, РОССИЯ
12:22 05.07.2024
 
ЦБ обновит критерии оценки кредитоспособности застройщиков с эскроу

ЦБ изучает новые критерии оценки кредитоспособности застройщиков с эскроу

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. ЦБ РФ работает над обновлением критериев оценки уровня кредитоспособности заемщиков-застройщиков, которые используют счета эскроу: обсудил с банками свои предложения, обработал комментарии банков и учтет их в дальнейшей работе, рассказал журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"Мы сделали некоторый проект, предложения. С банками уже обсудили первую итерацию, пока без нормативного акта как такового, потому что это сложная история, требуется итеративность... Они нам дали тоже свои предложения, часть из них разумные", - сказал Данилов на вопрос РИА Новости о том, на какой стадии готовности находятся сейчас предложения ЦБ по обновлению системы критериев для оценки уровня кредитоспособности застройщиков, использующих счета эскроу.
"Сейчас мы на этой фазе, где мы обработали комментарии по первому нашему подходу, что-то будем сейчас доучитывать и вот уже тогда сделаем более обновленные, скажем так, предложения по изменению нормативки", - уточнил он.
 
Банк РоссииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала