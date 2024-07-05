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Российские банки продолжили принимать заявки на семейную ипотеку

Российские банки продолжили принимать заявки на семейную ипотеку - 05.07.2024, ПРАЙМ

Российские банки продолжили принимать заявки на семейную ипотеку

Российские банки продолжают принимать заявки на семейную ипотеку, но ждут утверждения правительством новых условий программы, сообщили РИА Новости в опрошенных... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T16:53+0300

2024-07-05T16:53+0300

2024-07-05T16:53+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Российские банки продолжают принимать заявки на семейную ипотеку, но ждут утверждения правительством новых условий программы, сообщили РИА Новости в опрошенных банках. В феврале президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года программу семейной ипотеки, которая должна была завершиться в июле, с сохранением базовых параметров. Особое внимание президент поручил уделить семьям с детьми до 6 лет включительно, отметив, что "для них льготная ставка кредита останется прежней - 6%". В июне, выступая на ПМЭФ, Путин также поручил правительству запустить с 1 июля дополнительные программы льготной семейной ипотеки. В частности, речь шла о расширении программы семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах независимо от возраста детей. В конце июня Минстрой России сообщал, что надеется придти к консенсусу с Минфином по мерам поддержки в рамках модернизированной семейной ипотеки. Новых правил и условий выдачи семейной ипотеки пока нет. В Альфа-банке и Сбербанке сообщили, что продолжают прием заявки на оформление семейной ипотеки по прежним условиям госпрограммы. "Также следим за рынком и будем реагировать в случае изменения условий по программе с учетом выхода нового постановления", - уточнили в пресс-службе Альфа-банка. Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков заявил, что заявки на оформление семейной ипотеки принимаются по прежним условиям госпрограммы. Но сделки по заявкам, принятым с 1 июля, могут быть проведены после утверждения новых параметров программы при условии соответствия им. В пресс-службе "Абсолют банка" заявили, что банк принимает заявки и выдает кредиты "только в рамках одной категории: семьям, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями". "До поступления разъяснений, на кого будет распространяться новая версия программы и какие условия по ней будут действовать, банк не может осуществлять кредитование. Как только будут объявлены новые условия программы, банк скорректирует условия и будет работать с категориями заемщиков, которые будут прописаны в обновленной версии программы", - отметили в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, банки, россия