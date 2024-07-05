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В Генштабе ВС Белоруссии заявили, что усиливают границу с Украиной
В Генштабе ВС Белоруссии заявили, что усиливают границу с Украиной - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Генштабе ВС Белоруссии заявили, что усиливают границу с Украиной
Минск принял решение усилить южную границу, будет реагировать на попытки провокаций на границе с Украиной. Об это заявил заместитель начальника Генерального... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:43+0300
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2024-07-05T10:49+0300
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МИНСК, 5 июл – ПРАЙМ. Минск принял решение усилить южную границу, будет реагировать на попытки провокаций на границе с Украиной. Об это заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк. "Исходя из складывающейся обстановки (на границе с Украиной - ред.), существующих тенденций ее развития и с учетом разного рода заявлений западных политиков, руководству министерства обороны приходится принимать адекватные меры реагирования", - сказал он.Глава белорусского Генштаба отметил, что военные выполняют задачи по усилению южной границы, проводят тренировки по реагированию на возможные провокации, наращивают дежурные силы и средства противовоздушной обороны, развертывают дополнительные подразделения радиоэлектронной борьбы."К данным мероприятиям на ротационной основе привлекаются подразделения практически всех видов вооруженных сил и родов войск. Созданная оперативная система реагирования позволяет в любое время обеспечить военную безопасность нашего государства", - добавил Куприянюк.Он предупредил, что Киев готовится забросить на территорию Белоруссии диверсионные группы, на это указывает присутствие спецназа у границы. По словам главы Генштаба, Минск и союзники отреагируют на любые попытки провокаций на украинской границе.При этом он добавил, что надеется на победу "здравого смысла" и возможность избежать дальнейшей эскалации.
https://1prime.ru/20240704/belorussiya-849769178.html
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Политика, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА
В Генштабе ВС Белоруссии заявили, что усиливают границу с Украиной
Начальник Генштаба ВС Куприянюк: Белоруссия усилит границу с Украиной
МИНСК, 5 июл – ПРАЙМ. Минск принял решение усилить южную границу, будет реагировать на попытки провокаций на границе с Украиной. Об это заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.
"Исходя из складывающейся обстановки (на границе с Украиной - ред.), существующих тенденций ее развития и с учетом разного рода заявлений западных политиков, руководству министерства обороны приходится принимать адекватные меры реагирования", - сказал он.
Глава белорусского Генштаба отметил, что военные выполняют задачи по усилению южной границы, проводят тренировки по реагированию на возможные провокации, наращивают дежурные силы и средства противовоздушной обороны, развертывают дополнительные подразделения радиоэлектронной борьбы.
"К данным мероприятиям на ротационной основе привлекаются подразделения практически всех видов вооруженных сил и родов войск. Созданная оперативная система реагирования позволяет в любое время обеспечить военную безопасность нашего государства", - добавил Куприянюк.
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Он предупредил, что Киев готовится забросить на территорию Белоруссии диверсионные группы, на это указывает присутствие спецназа у границы. По словам главы Генштаба, Минск и союзники отреагируют на любые попытки провокаций на украинской границе.
При этом он добавил, что надеется на победу "здравого смысла" и возможность избежать дальнейшей эскалации.