Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Генштабе ВС Белоруссии заявили, что усиливают границу с Украиной - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240705/belorussiya-849836713.html
В Генштабе ВС Белоруссии заявили, что усиливают границу с Украиной
В Генштабе ВС Белоруссии заявили, что усиливают границу с Украиной - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Генштабе ВС Белоруссии заявили, что усиливают границу с Украиной
Минск принял решение усилить южную границу, будет реагировать на попытки провокаций на границе с Украиной. Об это заявил заместитель начальника Генерального... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:43+0300
2024-07-05T10:49+0300
политика
белоруссия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/59/841375979_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_5460b092fad54a2c8751657c47984a87.jpg
МИНСК, 5 июл – ПРАЙМ. Минск принял решение усилить южную границу, будет реагировать на попытки провокаций на границе с Украиной. Об это заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк. "Исходя из складывающейся обстановки (на границе с Украиной - ред.), существующих тенденций ее развития и с учетом разного рода заявлений западных политиков, руководству министерства обороны приходится принимать адекватные меры реагирования", - сказал он.Глава белорусского Генштаба отметил, что военные выполняют задачи по усилению южной границы, проводят тренировки по реагированию на возможные провокации, наращивают дежурные силы и средства противовоздушной обороны, развертывают дополнительные подразделения радиоэлектронной борьбы."К данным мероприятиям на ротационной основе привлекаются подразделения практически всех видов вооруженных сил и родов войск. Созданная оперативная система реагирования позволяет в любое время обеспечить военную безопасность нашего государства", - добавил Куприянюк.Он предупредил, что Киев готовится забросить на территорию Белоруссии диверсионные группы, на это указывает присутствие спецназа у границы. По словам главы Генштаба, Минск и союзники отреагируют на любые попытки провокаций на украинской границе.При этом он добавил, что надеется на победу "здравого смысла" и возможность избежать дальнейшей эскалации.
https://1prime.ru/20240704/belorussiya-849769178.html
белоруссия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/59/841375979_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_9f7a8beff553a4d44b5cbd7de1135073.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, украина
Политика, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА
10:43 05.07.2024 (обновлено: 10:49 05.07.2024)
 
В Генштабе ВС Белоруссии заявили, что усиливают границу с Украиной

Начальник Генштаба ВС Куприянюк: Белоруссия усилит границу с Украиной

© Unsplash/Egor KunovskyВид на Минск, Белоруссия
Вид на Минск, Белоруссия
© Unsplash/Egor Kunovsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 5 июл – ПРАЙМ. Минск принял решение усилить южную границу, будет реагировать на попытки провокаций на границе с Украиной. Об это заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.
"Исходя из складывающейся обстановки (на границе с Украиной - ред.), существующих тенденций ее развития и с учетом разного рода заявлений западных политиков, руководству министерства обороны приходится принимать адекватные меры реагирования", - сказал он.
Глава белорусского Генштаба отметил, что военные выполняют задачи по усилению южной границы, проводят тренировки по реагированию на возможные провокации, наращивают дежурные силы и средства противовоздушной обороны, развертывают дополнительные подразделения радиоэлектронной борьбы.
"К данным мероприятиям на ротационной основе привлекаются подразделения практически всех видов вооруженных сил и родов войск. Созданная оперативная система реагирования позволяет в любое время обеспечить военную безопасность нашего государства", - добавил Куприянюк.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию
Путин рассказал, что для ШОС значит вступление Белоруссии
Вчера, 17:33
Он предупредил, что Киев готовится забросить на территорию Белоруссии диверсионные группы, на это указывает присутствие спецназа у границы. По словам главы Генштаба, Минск и союзники отреагируют на любые попытки провокаций на украинской границе.
При этом он добавил, что надеется на победу "здравого смысла" и возможность избежать дальнейшей эскалации.
 
ПолитикаБЕЛОРУССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала