Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго рекомендовало дополнительно увеличить объем продаж бензина - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240705/benzin-849843283.html
Минэнерго рекомендовало дополнительно увеличить объем продаж бензина
Минэнерго рекомендовало дополнительно увеличить объем продаж бензина - 05.07.2024, ПРАЙМ
Минэнерго рекомендовало дополнительно увеличить объем продаж бензина
Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива, сообщило... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:48+0300
2024-07-05T13:00+0300
бензин
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива, сообщило министерство."Нефтяным компаниям рекомендовано в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж Аи-92, Аи-95, а также дизельного топлива", - говорится в сообщении Минэнерго."Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов Российской Федерации стабильная и находится под контролем Минэнерго России. Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон", - добавили в ведомстве.Сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется, подчеркнули в министерстве.Среднесуточный уровень отгрузки бензина на внутренний рынок в июле равен уровню прошлого года - около 106 тысяч тонн, по дизельному топливу - выше на 13% (около 166 тысяч тонн), сообщили в Минэнерго РФ.ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА В РФ В ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЕ ИЮЛЯ ВЫРАСТЕТ ПРИМЕРНО НА 15-20 ТЫС ТОНН ЗА СЧЕТ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ НА ДВУХ НПЗ - МИНЭНЕРГОНовость дополняется
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0fabe46352b8f1e3b46c6f26990c6818.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бензин
Бензин, Энергетика
12:48 05.07.2024 (обновлено: 13:00 05.07.2024)
 
Минэнерго рекомендовало дополнительно увеличить объем продаж бензина

Минэнерго рекомендовало нефтяникам в июле увеличить биржевые продажи топлива

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива, сообщило министерство.
"Нефтяным компаниям рекомендовано в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж Аи-92, Аи-95, а также дизельного топлива", - говорится в сообщении Минэнерго.
"Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов Российской Федерации стабильная и находится под контролем Минэнерго России. Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон", - добавили в ведомстве.
Сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется, подчеркнули в министерстве.
Среднесуточный уровень отгрузки бензина на внутренний рынок в июле равен уровню прошлого года - около 106 тысяч тонн, по дизельному топливу - выше на 13% (около 166 тысяч тонн), сообщили в Минэнерго РФ.
ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА В РФ В ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЕ ИЮЛЯ ВЫРАСТЕТ ПРИМЕРНО НА 15-20 ТЫС ТОНН ЗА СЧЕТ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ НА ДВУХ НПЗ - МИНЭНЕРГО
Новость дополняется
 
ЭнергетикаБензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала