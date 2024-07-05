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Минэнерго рекомендовало дополнительно увеличить объем продаж бензина

Минэнерго рекомендовало дополнительно увеличить объем продаж бензина - 05.07.2024, ПРАЙМ

Минэнерго рекомендовало дополнительно увеличить объем продаж бензина

Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива, сообщило... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T12:48+0300

2024-07-05T12:48+0300

2024-07-05T13:00+0300

бензин

энергетика

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Минэнерго РФ рекомендовало нефтяным компаниям в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж бензина марок Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива, сообщило министерство."Нефтяным компаниям рекомендовано в июле дополнительно увеличить объём биржевых продаж Аи-92, Аи-95, а также дизельного топлива", - говорится в сообщении Минэнерго."Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов Российской Федерации стабильная и находится под контролем Минэнерго России. Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон", - добавили в ведомстве.Сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется, подчеркнули в министерстве.Среднесуточный уровень отгрузки бензина на внутренний рынок в июле равен уровню прошлого года - около 106 тысяч тонн, по дизельному топливу - выше на 13% (около 166 тысяч тонн), сообщили в Минэнерго РФ.ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА В РФ В ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЕ ИЮЛЯ ВЫРАСТЕТ ПРИМЕРНО НА 15-20 ТЫС ТОНН ЗА СЧЕТ ЗАВЕРШЕНИЯ ПЛАНОВЫХ РЕМОНТОВ НА ДВУХ НПЗ - МИНЭНЕРГОНовость дополняется

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бензин