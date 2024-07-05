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Биткоин торгуется на минимуме с февраля
Биткоин торгуется на минимуме с февраля - 05.07.2024, ПРАЙМ
Биткоин торгуется на минимуме с февраля
Стоимость биткоина в пятницу утром снижается более чем на 8%, до минимального с конца февраля уровня в 54 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:56+0300
2024-07-05T09:56+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается более чем на 8%, до минимального с конца февраля уровня в 54 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.39 мск дешевеет на 8,3% за сутки - до 54 026 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 8,32% - в среднем до 53 998 долларов. Динамика также приводится за сутки. Стоимость криптовалюты опустилась ниже психологической отметки в 55 тысяч долларов впервые с 27 февраля. В первую неделю июля биткоин потерял порядка 13% стоимости после снижения июня почти на 7%. В начале года стоимость криптовалюты составляла около 42 тысяч долларов, затем активный рост в феврале и марте поддержал стоимость до 70 тысяч долларов, но летом отмечается тенденция к ослаблению ситуации. "На криптовалютных рынках сейчас просто не хватает оживления", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела трейдинга в OSL SG Pte Стефан фон Ханиш (Stefan von Haenisch).
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торги, биткоин
Криптовалюта, Торги, Биткоин
Биткоин торгуется на минимуме с февраля
Биткоин дешевеет на 8%, торгуется на минимуме с февраля в $54 тыс
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу утром снижается более чем на 8%, до минимального с конца февраля уровня в 54 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.39 мск дешевеет на 8,3% за сутки - до 54 026 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 8,32% - в среднем до 53 998 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Стоимость криптовалюты опустилась ниже психологической отметки в 55 тысяч долларов впервые с 27 февраля.
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В первую неделю июля биткоин потерял порядка 13% стоимости после снижения июня почти на 7%. В начале года стоимость криптовалюты составляла около 42 тысяч долларов, затем активный рост в феврале и марте поддержал стоимость до 70 тысяч долларов, но летом отмечается тенденция к ослаблению ситуации.
"На криптовалютных рынках сейчас просто не хватает оживления", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела трейдинга в OSL SG Pte Стефан фон Ханиш (Stefan von Haenisch).