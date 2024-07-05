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В Боливии ратифицировали соглашение о присоединении к Меркосур - 05.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Боливии ратифицировали соглашение о присоединении к Меркосур
В Боливии ратифицировали соглашение о присоединении к Меркосур - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Боливии ратифицировали соглашение о присоединении к Меркосур
Президент Боливии Луис Арсе подписал закон о ратификации соглашения о присоединении страны к южноамериканскому экономическому блоку Меркосур. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T18:19+0300
2024-07-05T18:19+0300
экономика
боливия
меркосур
южная америка
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе подписал закон о ратификации соглашения о присоединении страны к южноамериканскому экономическому блоку Меркосур. "Проект законопроекта о присоединении к Меркосур мы представили многонациональному законодательному собранию Боливии 15 декабря 2023 года. Четырнадцатого июня 2024 года он был одобрен палатой депутатов, а 3 июля 2024 года палатой сенаторов. Спустя почти семь месяцев наконец-то нам был передан принятый закон, и в тот же день мы немедленно его подписали", - написал Арсе в социальной сети X. Президент Боливии отметил, что присоединение к Меркосур носит стратегический характер. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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боливия, меркосур, южная америка
Экономика, БОЛИВИЯ, Меркосур, ЮЖНАЯ АМЕРИКА
18:19 05.07.2024
 
В Боливии ратифицировали соглашение о присоединении к Меркосур

Президент Боливии ратифицировал соглашение о присоединении страны к Меркосур

© flickr.com / Rusty DarbonneФлаг Боливии
Флаг Боливии - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© flickr.com / Rusty Darbonne
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе подписал закон о ратификации соглашения о присоединении страны к южноамериканскому экономическому блоку Меркосур.
"Проект законопроекта о присоединении к Меркосур мы представили многонациональному законодательному собранию Боливии 15 декабря 2023 года. Четырнадцатого июня 2024 года он был одобрен палатой депутатов, а 3 июля 2024 года палатой сенаторов. Спустя почти семь месяцев наконец-то нам был передан принятый закон, и в тот же день мы немедленно его подписали", - написал Арсе в социальной сети X.
Президент Боливии отметил, что присоединение к Меркосур носит стратегический характер.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
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ЭкономикаБОЛИВИЯМеркосурЮЖНАЯ АМЕРИКА
 
 
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