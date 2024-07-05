https://1prime.ru/20240705/boliviya-849864589.html
В Боливии ратифицировали соглашение о присоединении к Меркосур
В Боливии ратифицировали соглашение о присоединении к Меркосур - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Боливии ратифицировали соглашение о присоединении к Меркосур
Президент Боливии Луис Арсе подписал закон о ратификации соглашения о присоединении страны к южноамериканскому экономическому блоку Меркосур. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T18:19+0300
2024-07-05T18:19+0300
2024-07-05T18:19+0300
экономика
боливия
меркосур
южная америка
https://cdnn.1prime.ru/img/82612/21/826122142_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_af510b8f11ff216db6d68dc0862c39dd.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе подписал закон о ратификации соглашения о присоединении страны к южноамериканскому экономическому блоку Меркосур. "Проект законопроекта о присоединении к Меркосур мы представили многонациональному законодательному собранию Боливии 15 декабря 2023 года. Четырнадцатого июня 2024 года он был одобрен палатой депутатов, а 3 июля 2024 года палатой сенаторов. Спустя почти семь месяцев наконец-то нам был передан принятый закон, и в тот же день мы немедленно его подписали", - написал Арсе в социальной сети X. Президент Боливии отметил, что присоединение к Меркосур носит стратегический характер. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://1prime.ru/20240607/briks-848976482.html
боливия
южная америка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82612/21/826122142_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ffb9f23d4a8c53637ed41e78e7355e1f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, меркосур, южная америка
Экономика, БОЛИВИЯ, Меркосур, ЮЖНАЯ АМЕРИКА
В Боливии ратифицировали соглашение о присоединении к Меркосур
Президент Боливии ратифицировал соглашение о присоединении страны к Меркосур
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Президент Боливии Луис Арсе подписал закон о ратификации соглашения о присоединении страны к южноамериканскому экономическому блоку Меркосур.
"Проект законопроекта о присоединении к Меркосур мы представили многонациональному законодательному собранию Боливии 15 декабря 2023 года. Четырнадцатого июня 2024 года он был одобрен палатой депутатов, а 3 июля 2024 года палатой сенаторов. Спустя почти семь месяцев наконец-то нам был передан принятый закон, и в тот же день мы немедленно его подписали", - написал Арсе в социальной сети X.
Президент Боливии отметил, что присоединение к Меркосур носит стратегический характер.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии