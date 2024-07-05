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В немецком Минфине раскрыли бюджет ФРГ на 2025 год

В немецком Минфине раскрыли бюджет ФРГ на 2025 год - 05.07.2024, ПРАЙМ

В немецком Минфине раскрыли бюджет ФРГ на 2025 год

Согласно новому проекту кабмина, бюджет Германии в следующем году составит 481 миллиард евро, заявил министр финансов Кристиан Линднер на пресс-конференции,... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T15:55+0300

2024-07-05T15:55+0300

2024-07-05T15:55+0300

экономика

германия

бюджет

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БЕРЛИН, 5 июл - ПРАЙМ. Согласно новому проекту кабмина, бюджет Германии в следующем году составит 481 миллиард евро, заявил министр финансов Кристиан Линднер на пресс-конференции, посвященной проектному бюджету страны на следующий год. "В 2025 году мы планируем объем бюджета в 481 миллиард евро, из которых 57 миллиардов составят инвестиции, то есть еще один значительный рост по сравнению с уже рекордным уровнем, а нетто-задолженность по кредиту в рамках "долгового тормоза" (механизм ограничения госдолга - ред.) составит 44 миллиарда евро", - заявил Линднер (СвДП). Его речь транслировалось на сайте правительственных пресс-конференций. Министр уточнил, что суммарный объем бюджета на текущий год составит 489 миллиардов евро и 52 миллиарда евро инвестиций. Долг составит 50,5 миллиардов евро. Проект бюджета на следующий год будет внесен на согласование в парламент страны. Ранее издание Bild сообщило, что группа из 30 молодых депутатов бундестага от СвДП угрожают выходом из правящей коалиции из-за спора о проекте бюджета на 2025 год. Одним из ключевых разногласий согласования проекта бюджета стал вопрос о наращивании расходов: так, Линднер выступал против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", из-за которого Германия в конце прошлого года оказалась в бюджетном кризисе.

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германия, бюджет