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В ГД поддержали продление срока внесения проекта бюджета на 2025-2027 годы - 05.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ГД поддержали продление срока внесения проекта бюджета на 2025-2027 годы
В ГД поддержали продление срока внесения проекта бюджета на 2025-2027 годы - 05.07.2024, ПРАЙМ
В ГД поддержали продление срока внесения проекта бюджета на 2025-2027 годы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая переносит на 1 октября предельный срок внесения в текущем году проекта федерального бюджета на... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:13+0300
2024-07-05T16:13+0300
экономика
россия
государственный бюджет
проект бюджета
госдума
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая переносит на 1 октября предельный срок внесения в текущем году проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. Глава комитета Андрей Макаров обратил внимание, что комитет сегодня рассматривал очень серьезные поправки, связанные с совершенствованием налоговой системы. Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению, которое запланировано на 9 июля, а третье – на 10 июля. Совершенно очевидно, что потребуется очень серьезная детальная проработка уже с точки зрения влияния этих изменений на бюджеты всех уровней, считает депутат. "Поэтому предлагается дать возможность правительству внести бюджет не 15 сентября, в срок до 15 сентября, то, что у них сейчас есть, а до 1 октября. То есть дать им дополнительные вот эти вот две недели, чтобы проанализировать все эти вопросы, как они будут влиять на ситуацию в том числе и в рамках прогноза социально-экономического развития. В данном случае это связано с тем большим объемом налоговых изменений, которые у нас происходят", - пояснил автор поправки Макаров. Соответствующая поправка была поддержана комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Бюджетный кодекс, которые связаны с распределением доходов между бюджетами разных уровней и списанием двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.
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россия, государственный бюджет, проект бюджета, госдума
Экономика, РОССИЯ, государственный бюджет, проект бюджета, Госдума
16:13 05.07.2024
 
В ГД поддержали продление срока внесения проекта бюджета на 2025-2027 годы

Комитет ГД поддержал продление до 1 октября срока внесения проекта бюджета РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая переносит на 1 октября предельный срок внесения в текущем году проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы.
Глава комитета Андрей Макаров обратил внимание, что комитет сегодня рассматривал очень серьезные поправки, связанные с совершенствованием налоговой системы. Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению, которое запланировано на 9 июля, а третье – на 10 июля. Совершенно очевидно, что потребуется очень серьезная детальная проработка уже с точки зрения влияния этих изменений на бюджеты всех уровней, считает депутат.
"Поэтому предлагается дать возможность правительству внести бюджет не 15 сентября, в срок до 15 сентября, то, что у них сейчас есть, а до 1 октября. То есть дать им дополнительные вот эти вот две недели, чтобы проанализировать все эти вопросы, как они будут влиять на ситуацию в том числе и в рамках прогноза социально-экономического развития. В данном случае это связано с тем большим объемом налоговых изменений, которые у нас происходят", - пояснил автор поправки Макаров.
Соответствующая поправка была поддержана комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, вносящего изменения в Бюджетный кодекс, которые связаны с распределением доходов между бюджетами разных уровней и списанием двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.
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