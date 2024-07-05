https://1prime.ru/20240705/chatgpt-849827968.html

Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT

Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT - 05.07.2024, ПРАЙМ

Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT

Хакеры получили доступ к внутренней переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта, | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T06:46+0300

2024-07-05T06:46+0300

2024-07-05T06:47+0300

хакеры

chatgpt

технологии

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Хакеры получили доступ к внутренней переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта, сообщила газета New York Times со ссылкой на информированные источники. Как сообщается, в 2023 году взлому подвергся онлайн-форум, на котором сотрудники OpenAI обсуждали новейшие технологии. По данным газеты, руководство компании проинформировало о кибератаке как сотрудников, так и совет директоров компании, но решило не распространять новость публично, поскольку информация о клиентах или партнерах не была скомпрометирована. Руководство OpenAI также не рассматривало инцидент как угрозу национальной безопасности, полагая, что хакер был частным лицом, не имеющим связей с иностранным правительством. Как отмечается, компания не сообщала о взломе федеральным правоохранительным органам. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://1prime.ru/20240621/chatgpt-849395633.html

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хакеры, chatgpt, технологии