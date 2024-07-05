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Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT
Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT - 05.07.2024, ПРАЙМ
Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT
Хакеры получили доступ к внутренней переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта, | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T06:46+0300
2024-07-05T06:47+0300
хакеры
chatgpt
технологии
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Хакеры получили доступ к внутренней переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта, сообщила газета New York Times со ссылкой на информированные источники. Как сообщается, в 2023 году взлому подвергся онлайн-форум, на котором сотрудники OpenAI обсуждали новейшие технологии. По данным газеты, руководство компании проинформировало о кибератаке как сотрудников, так и совет директоров компании, но решило не распространять новость публично, поскольку информация о клиентах или партнерах не была скомпрометирована. Руководство OpenAI также не рассматривало инцидент как угрозу национальной безопасности, полагая, что хакер был частным лицом, не имеющим связей с иностранным правительством. Как отмечается, компания не сообщала о взломе федеральным правоохранительным органам. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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хакеры, chatgpt, технологии
хакеры, ChatGPT, Технологии
06:46 05.07.2024 (обновлено: 06:47 05.07.2024)
 
Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT

NYT: хакеры похитили подробности о разработке технологий ChatGPT

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Хакеры получили доступ к внутренней переписке создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI и похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта, сообщила газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
Как сообщается, в 2023 году взлому подвергся онлайн-форум, на котором сотрудники OpenAI обсуждали новейшие технологии.
По данным газеты, руководство компании проинформировало о кибератаке как сотрудников, так и совет директоров компании, но решило не распространять новость публично, поскольку информация о клиентах или партнерах не была скомпрометирована.
Руководство OpenAI также не рассматривало инцидент как угрозу национальной безопасности, полагая, что хакер был частным лицом, не имеющим связей с иностранным правительством. Как отмечается, компания не сообщала о взломе федеральным правоохранительным органам.
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хакерыChatGPTТехнологии
 
 
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