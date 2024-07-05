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Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистических данных по США

Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистических данных по США - 05.07.2024, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистических данных по США

Стоимость доллара немного снижается по отношению к евро и иене в пятницу после публикации статистики по занятости в США, свидетельствуют данные торгов. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T18:09+0300

2024-07-05T18:09+0300

2024-07-05T18:09+0300

экономика

иностранная валюта

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара немного снижается по отношению к евро и иене в пятницу после публикации статистики по занятости в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.03 мск курс евро к доллару рос до 1,0821 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0810 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время снижался до 161 иены со 161,25 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 105,02 пункта. Безработица в США в июне неожиданно выросла - до 4,1% с уровня мая в 4%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 206 тысяч при прогнозе роста значения на 190 тысяч, при этом показатель за май был пересмотрен в сторону понижения - до 218 тысяч с 272 тысяч. Данная статистика имеет большое значение в понимании дальнейших действий Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, большинство аналитиков по-прежнему ждут понижения учетной ставки регулятора в сентябре. По отношению к евро и иене американская валюта может завершить неделю разнонаправленно. С понедельника доллар подешевел к евро на 1% и подорожал к иене на 0,1%.

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