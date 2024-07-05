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Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистических данных по США - 05.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240705/dollar-849864288.html
Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистических данных по США
Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистических данных по США - 05.07.2024, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистических данных по США
Стоимость доллара немного снижается по отношению к евро и иене в пятницу после публикации статистики по занятости в США, свидетельствуют данные торгов. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T18:09+0300
2024-07-05T18:09+0300
экономика
иностранная валюта
доллар
евро
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара немного снижается по отношению к евро и иене в пятницу после публикации статистики по занятости в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.03 мск курс евро к доллару рос до 1,0821 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0810 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время снижался до 161 иены со 161,25 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 105,02 пункта. Безработица в США в июне неожиданно выросла - до 4,1% с уровня мая в 4%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 206 тысяч при прогнозе роста значения на 190 тысяч, при этом показатель за май был пересмотрен в сторону понижения - до 218 тысяч с 272 тысяч. Данная статистика имеет большое значение в понимании дальнейших действий Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, большинство аналитиков по-прежнему ждут понижения учетной ставки регулятора в сентябре. По отношению к евро и иене американская валюта может завершить неделю разнонаправленно. С понедельника доллар подешевел к евро на 1% и подорожал к иене на 0,1%.
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иностранная валюта, доллар, евро
Экономика, иностранная валюта, доллар, евро
18:09 05.07.2024
 
Доллар дешевеет к евро и иене на фоне статистических данных по США

Доллар слабо дешевеет к евро и иене после выхода данных по безработице в США

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара немного снижается по отношению к евро и иене в пятницу после публикации статистики по занятости в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.03 мск курс евро к доллару рос до 1,0821 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0810 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время снижался до 161 иены со 161,25 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 105,02 пункта.
Безработица в США в июне неожиданно выросла - до 4,1% с уровня мая в 4%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 206 тысяч при прогнозе роста значения на 190 тысяч, при этом показатель за май был пересмотрен в сторону понижения - до 218 тысяч с 272 тысяч.
Данная статистика имеет большое значение в понимании дальнейших действий Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, большинство аналитиков по-прежнему ждут понижения учетной ставки регулятора в сентябре.
По отношению к евро и иене американская валюта может завершить неделю разнонаправленно. С понедельника доллар подешевел к евро на 1% и подорожал к иене на 0,1%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 6 июля
17:15
 
Экономикаиностранная валютадолларевро
 
 
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