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Золото может подорожать вторую неделю подряд

Золото может подорожать вторую неделю подряд - 05.07.2024, ПРАЙМ

Золото может подорожать вторую неделю подряд

Цены на золото в пятницу повышаются и могут вырасти по итогам второй недели подряд, в то время как трейдеры ждут данных по занятости в США, чтобы оценить... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:47+0300

2024-07-05T11:47+0300

2024-07-05T11:47+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу повышаются и могут вырасти по итогам второй недели подряд, в то время как трейдеры ждут данных по занятости в США, чтобы оценить перспективы политики Федеральной резервной системы.Золото на рынке спот по состоянию на 05.06 по Гринвичу подорожало на 0,3%, до 2363,19 доллара за унцию, а с начала недели выросло более чем на 1%. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,1%, до 2372,60 доллара.Доллар США может снизиться по итогам недели, что делает золото, номинированное в долларах, более привлекательным для держателей других валют."Для золота эта неделя выдалась плодотворной: на него благотворно повлияли некоторые слабые макроэкономические данные в США", - сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.Экономические данные в среду, включая слабые отчеты по активности в сфере услуг и занятости ADP, указывали на замедление темпов роста экономики США. Отдельный отчет указал на рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе.Сегодня в центре внимания рынка будет отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен выйти в 12.30 по Гринвичу."Если данные по занятости окажутся ниже ожиданий, я полагаю, что инвесторы начнут еще больше фантазировать на тему возможного сентябрьского снижения ставки ФРС. Это может привести к тому, что золото вновь будет штурмовать уровень 2400 долларов", - сказал Уотерер.В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре примерно в 73%, согласно данным CME FedWatch.Аналитики NAB ожидают, что в 2024 году цены на золото составят в среднем около 2200 долларов за унцию, а в 2025 году снизятся до 2050 долларов."Спрос на золото в первой половине 2024 года поддерживался покупками со стороны центральных банков, причем основным приоритетом этих организаций, похоже, является диверсификация активов в рамках их резервов", - говорится в записке NAB.Спот-цены на серебро повысились на 0,5%, до 30,56 доллара. Эта неделя может стать для них лучшей с 17 мая.Платина подешевела на 0,3%, до 999,64 доллара. Палладий подорожал на 0,5%, до 1022,25 доллара и может вырасти третью неделю подряд.

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