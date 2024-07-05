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Цены на золото достигли максимума за месяц

Цены на золото достигли максимума за месяц - 05.07.2024, ПРАЙМ

Цены на золото достигли максимума за месяц

Цены на золото в пятницу достигли максимума за месяц после выхода ключевых данных по рабочим местам в США, согласно которым рынок труда в стране ослабевает... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:35+0300

2024-07-05T19:35+0300

2024-07-05T19:35+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу достигли максимума за месяц после выхода ключевых данных по рабочим местам в США, согласно которым рынок труда в стране ослабевает. Данные подкрепили ожидания снижения процентных ставок ФРС в сентябре.К 13.05 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,7% до 2371,58 доллара за унцию. Золото с начала недели выросло почти на 2%. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,4%, до 2379,70 доллара."Золото торгуется на максимуме за месяц, поскольку пересмотр показателей занятости в сторону снижения и очередной рост безработицы повышают вероятность снижения ставок в сентябре, – считает Тай Вон, независимый трейдер по металлам из Нью-Йорка. – Инвесторы с бычьим настроем ждут возвращения к историческим максимумам на уровне 2450 долларов, если ФРС в сентябре начнет открыто делать такие намеки".Согласно данным, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июне выросло на 206 000, что немного выше оценки опрошенных Reuters экономистов, которые прогнозировали рост на 190 000.Тем временем рост числа рабочих мест в мае был пересмотрен в сторону понижения: с 272 000 до 218 000. Показатель за апрель был пересмотрен с 165 000 до 108 000. Уровень безработицы вырос до 4,1%, что немного выше оценки аналитиков – 4,0%.После выхода данных в цене фьючерсов на процентные ставки в США отображается сохранение уверенности рынка в снижении ставок в сентябре. Вероятность все еще оценивается примерно в 72%.Трейдеры также учитывают в цене рост вероятности второго снижения ставок в декабре.Доллар после данных опустился до минимума за три недели против других валют, и золото стало более доступно для держателей других валют. Доходность ключевых 10-летних казначейских облигаций сократилась.Спот-цены на серебро выросли на 0,9% до 30,66 доллара за унцию и могут провести лучшую неделю с 17 мая. Платина подорожала на 1,8% до 1020,63 доллара за унцию, а палладий – на 0,3% до 1020,28 доллара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов