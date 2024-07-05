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Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки дронов ВСУ на Кубани

Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки дронов ВСУ на Кубани - 05.07.2024, ПРАЙМ

Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки дронов ВСУ на Кубани

Шестилетняя девочка, пострадавшая от удара беспилотника в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, скончалась от полученных ранений, сообщил глава региона... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T09:05+0300

2024-07-05T09:05+0300

2024-07-05T09:28+0300

происшествия

россия

кубань

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КРАСНОДАР, 5 июл - ПРАЙМ. Шестилетняя девочка, пострадавшая от удара беспилотника в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, скончалась от полученных ранений, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев."К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье", — написал губернатор в своем Telegram-канале.Он также добавил, что киевский режим предпринял атаку на гражданские объекты в крае с помощью беспилотников, но средства противовоздушной обороны успешно сбили несколько из них.Кроме того, в результате атаки были госпитализированы шесть человек, поврежден жилой дом и нарушена работа электроподстанции. Среди жителей Приморско-Ахтарска также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты. Ведутся ремонтные работы на электроподстанции, обеспечивающей энергией значительную часть города.

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