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Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки дронов ВСУ на Кубани - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки дронов ВСУ на Кубани
Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки дронов ВСУ на Кубани - 05.07.2024, ПРАЙМ
Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки дронов ВСУ на Кубани
Шестилетняя девочка, пострадавшая от удара беспилотника в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, скончалась от полученных ранений, сообщил глава региона... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T09:05+0300
2024-07-05T09:28+0300
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КРАСНОДАР, 5 июл - ПРАЙМ. Шестилетняя девочка, пострадавшая от удара беспилотника в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, скончалась от полученных ранений, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев."К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье", — написал губернатор в своем Telegram-канале.Он также добавил, что киевский режим предпринял атаку на гражданские объекты в крае с помощью беспилотников, но средства противовоздушной обороны успешно сбили несколько из них.Кроме того, в результате атаки были госпитализированы шесть человек, поврежден жилой дом и нарушена работа электроподстанции. Среди жителей Приморско-Ахтарска также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты. Ведутся ремонтные работы на электроподстанции, обеспечивающей энергией значительную часть города.
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россия, кубань
Происшествия, РОССИЯ, КУБАНЬ
09:05 05.07.2024 (обновлено: 09:28 05.07.2024)
 
Шестилетняя девочка умерла в больнице после атаки дронов ВСУ на Кубани

Кондратьев: девочка, пострадавшая при атаке ВСУ на Кубани, умерла в больнице

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КРАСНОДАР, 5 июл - ПРАЙМ. Шестилетняя девочка, пострадавшая от удара беспилотника в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, скончалась от полученных ранений, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
"К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что киевский режим предпринял атаку на гражданские объекты в крае с помощью беспилотников, но средства противовоздушной обороны успешно сбили несколько из них.
Кроме того, в результате атаки были госпитализированы шесть человек, поврежден жилой дом и нарушена работа электроподстанции. Среди жителей Приморско-Ахтарска также есть пострадавшие, повреждены гражданские объекты. Ведутся ремонтные работы на электроподстанции, обеспечивающей энергией значительную часть города.
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ПроисшествияРОССИЯКУБАНЬ
 
 
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