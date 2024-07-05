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Украина ожидает получить от Латвии более двух тысяч дронов
Украина ожидает получить от Латвии более двух тысяч дронов - 05.07.2024, ПРАЙМ
Украина ожидает получить от Латвии более двух тысяч дронов
Украина ожидает получить партию из 2,5 тысячи беспилотников от Латвии уже в июле, сообщает издание МО страны ""АрмияInform". | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:51+0300
2024-07-05T16:51+0300
2024-07-05T16:55+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Украина ожидает получить партию из 2,5 тысячи беспилотников от Латвии уже в июле, сообщает издание МО страны ""АрмияInform"."Латвия в июле передаст Украине 2500 беспилотников на 4 миллиона евро. Первая партия из 300 беспилотников, производимых семью латвийскими компаниями, будет доставлена на Украину в ближайшие дни", — сказано в сообщении.Отмечается, что апреле-мае Латвия уже отправила 135 ударных БПЛА и радиоэлектронные средства борьбы на сумму около одного миллиона евро.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
https://1prime.ru/20240404/latviya-847069803.html
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украина, латвия, дроны
Вооружения, УКРАИНА, ЛАТВИЯ, дроны
Украина ожидает получить от Латвии более двух тысяч дронов
"АрмияInform": Киев надеется получить в июле партию из 2,5 тыс дронов от Латвии
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Украина ожидает получить партию из 2,5 тысячи беспилотников от Латвии уже в июле, сообщает издание МО страны ""АрмияInform".
"Латвия в июле передаст Украине 2500 беспилотников на 4 миллиона евро. Первая партия из 300 беспилотников, производимых семью латвийскими компаниями, будет доставлена на Украину в ближайшие дни", — сказано в сообщении.
Отмечается, что апреле-мае Латвия уже отправила 135 ударных БПЛА и радиоэлектронные средства борьбы на сумму около одного миллиона евро.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
Премьер Латвии анонсировала отправку на Украину дронов на миллион евро