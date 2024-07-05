Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина ожидает получить от Латвии более двух тысяч дронов - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240705/drony-849858592.html
Украина ожидает получить от Латвии более двух тысяч дронов
Украина ожидает получить от Латвии более двух тысяч дронов - 05.07.2024, ПРАЙМ
Украина ожидает получить от Латвии более двух тысяч дронов
Украина ожидает получить партию из 2,5 тысячи беспилотников от Латвии уже в июле, сообщает издание МО страны ""АрмияInform". | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T16:51+0300
2024-07-05T16:55+0300
вооружения
украина
латвия
дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Украина ожидает получить партию из 2,5 тысячи беспилотников от Латвии уже в июле, сообщает издание МО страны ""АрмияInform"."Латвия в июле передаст Украине 2500 беспилотников на 4 миллиона евро. Первая партия из 300 беспилотников, производимых семью латвийскими компаниями, будет доставлена на Украину в ближайшие дни", — сказано в сообщении.Отмечается, что апреле-мае Латвия уже отправила 135 ударных БПЛА и радиоэлектронные средства борьбы на сумму около одного миллиона евро.Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
https://1prime.ru/20240404/latviya-847069803.html
украина
латвия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, латвия, дроны
Вооружения, УКРАИНА, ЛАТВИЯ, дроны
16:51 05.07.2024 (обновлено: 16:55 05.07.2024)
 
Украина ожидает получить от Латвии более двух тысяч дронов

"АрмияInform": Киев надеется получить в июле партию из 2,5 тыс дронов от Латвии

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Украина ожидает получить партию из 2,5 тысячи беспилотников от Латвии уже в июле, сообщает издание МО страны ""АрмияInform".
"Латвия в июле передаст Украине 2500 беспилотников на 4 миллиона евро. Первая партия из 300 беспилотников, производимых семью латвийскими компаниями, будет доставлена на Украину в ближайшие дни", — сказано в сообщении.
Отмечается, что апреле-мае Латвия уже отправила 135 ударных БПЛА и радиоэлектронные средства борьбы на сумму около одного миллиона евро.
Россия считает, что поставки оружия на Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для России.
Вид на Ригу, Латвия
Премьер Латвии анонсировала отправку на Украину дронов на миллион евро
4 апреля, 11:52
 
ВооруженияУКРАИНАЛАТВИЯдроны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала