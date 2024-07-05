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Орбан рассказал о пагубном влиянии конфликта на Украине на экономику ЕС
Орбан рассказал о пагубном влиянии конфликта на Украине на экономику ЕС - 05.07.2024, ПРАЙМ
Орбан рассказал о пагубном влиянии конфликта на Украине на экономику ЕС
Конфликт на Украине начал оказывать негативное влияние на экономику и конкурентоспособность Европы. Об этом венгерский лидер Виктор Орбан заявил в рамках визита | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:18+0300
2024-07-05T17:18+0300
2024-07-05T17:36+0300
экономика
россия
венгрия
украина
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине начал оказывать негативное влияние на экономику и конкурентоспособность Европы. Об этом венгерский лидер Виктор Орбан заявил в рамках визита в Москву."Эта война начала уже оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентноспособность", — сказал премьер Венгрии.Орбан подчеркнул, что лучший период для экономического роста и развития ЕС был, когда соблюдался мир.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
https://1prime.ru/20240705/orban-849858193.html
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россия, венгрия, украина, виктор орбан
Экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан
Орбан рассказал о пагубном влиянии конфликта на Украине на экономику ЕС
Орбан: конфликт на Украине негативно влияет на экономику Европы
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине начал оказывать негативное влияние на экономику и конкурентоспособность Европы. Об этом венгерский лидер Виктор Орбан заявил в рамках визита в Москву.
"Эта война начала уже оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентноспособность", — сказал премьер Венгрии.
Орбан подчеркнул, что лучший период для экономического роста и развития ЕС был, когда соблюдался мир.
Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".
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