https://1prime.ru/20240705/ekonomika-849861282.html

Орбан рассказал о пагубном влиянии конфликта на Украине на экономику ЕС

Орбан рассказал о пагубном влиянии конфликта на Украине на экономику ЕС - 05.07.2024, ПРАЙМ

Орбан рассказал о пагубном влиянии конфликта на Украине на экономику ЕС

Конфликт на Украине начал оказывать негативное влияние на экономику и конкурентоспособность Европы. Об этом венгерский лидер Виктор Орбан заявил в рамках визита | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:18+0300

2024-07-05T17:18+0300

2024-07-05T17:36+0300

экономика

россия

венгрия

украина

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине начал оказывать негативное влияние на экономику и конкурентоспособность Европы. Об этом венгерский лидер Виктор Орбан заявил в рамках визита в Москву."Эта война начала уже оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентноспособность", — сказал премьер Венгрии.Орбан подчеркнул, что лучший период для экономического роста и развития ЕС был, когда соблюдался мир.Премьер-министр Венгрии и глава МИД страны Петер Сийярто прибыли в Москву с визитом 5 июля. По словам Орбана, визит в Россию стал второй остановкой в рамках его "мирной миссии".

https://1prime.ru/20240705/orban-849858193.html

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россия, венгрия, украина, виктор орбан