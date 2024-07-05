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Украина намерена нарастить импорт электроэнергии из европейских стран - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Украина намерена нарастить импорт электроэнергии из европейских стран
Украина намерена нарастить импорт электроэнергии из европейских стран - 05.07.2024, ПРАЙМ
Украина намерена нарастить импорт электроэнергии из европейских стран
Украина в рамках новой программы поддержки децентрализованной энергетики для граждан и бизнеса страны намерена увеличить импорт электроэнергии из ЕС до 2,2 ГВт... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T22:42+0300
2024-07-05T22:42+0300
энергетика
украина
ес
импорт электроэнергии
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Украина в рамках новой программы поддержки децентрализованной энергетики для граждан и бизнеса страны намерена увеличить импорт электроэнергии из ЕС до 2,2 ГВт с текущего лимита в 1,7 ГВт, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как сообщал Шмыгаль в ноябре 2023 года, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E приняла решение о переводе Украины с временного режима на постоянную синхронизацию, кроме того, повысила квоту на объем поставок электроэнергии на Украину с 1,2 тысячи до 1,7 тысячи МВт.ч. В пятницу Шмыгаль очертил пять основных направлений работы правительства в энергетическом секторе, в частности реализацию программ поддержки домохозяйств и бизнеса в установлении альтернативных источников энергии, реализацию ремонтных программ как в тепловой, так и в гидро- и атомной генерации, а также защита энергообъектов и увеличение ПВО. "Четвертое направление - увеличение импорта электроэнергии из Европы до 2,2 ГВт. Пятое - привлечение средств и оборудования от партнеров", - приводит его слова "Правительственной портал", при этом уточняется, что комплекс некоторых мер начнет действовать не позднее 25 июля. Шмыгаль уточнил, что государство компенсирует совладельцам жилья 1 миллион гривен (почти 25 тысяч долларов) на солнечные панели и 2 миллиона гривен (более 49 тысяч долларов) на тепловые насосы. Кроме того, по его словам, с начала 2026 года энергооборудование будет освобождено от ввозной пошлины и НДС. Как сообщал накануне председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, энергетическое объединение Евросоюза отказывается вести переговоры с Киевом по увеличению импорта электроэнергии на фоне проблем со светом на Украине.
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украина, ес, импорт электроэнергии
Энергетика, УКРАИНА, ЕС, импорт электроэнергии
22:42 05.07.2024
 
Украина намерена нарастить импорт электроэнергии из европейских стран

Шмыгаль: Украина хочет нарастить импорт электричества из стран Европы до 2,2 ГВт

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Украина в рамках новой программы поддержки децентрализованной энергетики для граждан и бизнеса страны намерена увеличить импорт электроэнергии из ЕС до 2,2 ГВт с текущего лимита в 1,7 ГВт, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщал Шмыгаль в ноябре 2023 года, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E приняла решение о переводе Украины с временного режима на постоянную синхронизацию, кроме того, повысила квоту на объем поставок электроэнергии на Украину с 1,2 тысячи до 1,7 тысячи МВт.ч.
В пятницу Шмыгаль очертил пять основных направлений работы правительства в энергетическом секторе, в частности реализацию программ поддержки домохозяйств и бизнеса в установлении альтернативных источников энергии, реализацию ремонтных программ как в тепловой, так и в гидро- и атомной генерации, а также защита энергообъектов и увеличение ПВО.
"Четвертое направление - увеличение импорта электроэнергии из Европы до 2,2 ГВт. Пятое - привлечение средств и оборудования от партнеров", - приводит его слова "Правительственной портал", при этом уточняется, что комплекс некоторых мер начнет действовать не позднее 25 июля.
Шмыгаль уточнил, что государство компенсирует совладельцам жилья 1 миллион гривен (почти 25 тысяч долларов) на солнечные панели и 2 миллиона гривен (более 49 тысяч долларов) на тепловые насосы. Кроме того, по его словам, с начала 2026 года энергооборудование будет освобождено от ввозной пошлины и НДС.
Как сообщал накануне председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, энергетическое объединение Евросоюза отказывается вести переговоры с Киевом по увеличению импорта электроэнергии на фоне проблем со светом на Украине.
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