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Engie начала строить одну из крупнейших в Европе систему хранения энергии - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Engie начала строить одну из крупнейших в Европе систему хранения энергии
Engie начала строить одну из крупнейших в Европе систему хранения энергии - 05.07.2024, ПРАЙМ
Engie начала строить одну из крупнейших в Европе систему хранения энергии
Французская энергетическая компания Engie начала строительство одной из крупнейших в Европе аккумуляторных систем хранения электроэнергии, которая будет... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:49+0300
2024-07-05T17:49+0300
энергетика
engie
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания Engie начала строительство одной из крупнейших в Европе аккумуляторных систем хранения электроэнергии, которая будет находиться в Бельгии, следует из пресс-релиза компании. "Пятого июля Engie начала строительство одной из крупнейших в Европе аккумуляторных систем хранения электроэнергии на своем участке в Вилворде в Бельгии. Это произошло после получения разрешения на строительство в июле 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что установленная мощность системы составит 200 МВт и она сможет хранить 800 МВт в час энергии в 320 аккумуляторных модулях и отдавать их в систему в течение четырех часов. Engie также указывает, что система позволит покрыть потребности в электричестве 96 тысяч домохозяйств. Кроме того, было заключен контракт с национальным оператором энергосистемы Elia. Система в Вилворде будет запущена в два этапа, первые батареи мощностью в 100 МВт будут введены в эксплуатацию в сентябре 2025 года, еще 100 МВт - в январе 2026 года. Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.
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engie, мировая энергетика, европа
Энергетика, Engie, мировая энергетика, ЕВРОПА
17:49 05.07.2024
 
Engie начала строить одну из крупнейших в Европе систему хранения энергии

Engie строит в Бельгии одну из крупнейших в Европе систему хранения энергии

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд компании Engie на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд компании Engie на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания Engie начала строительство одной из крупнейших в Европе аккумуляторных систем хранения электроэнергии, которая будет находиться в Бельгии, следует из пресс-релиза компании.
"Пятого июля Engie начала строительство одной из крупнейших в Европе аккумуляторных систем хранения электроэнергии на своем участке в Вилворде в Бельгии. Это произошло после получения разрешения на строительство в июле 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установленная мощность системы составит 200 МВт и она сможет хранить 800 МВт в час энергии в 320 аккумуляторных модулях и отдавать их в систему в течение четырех часов. Engie также указывает, что система позволит покрыть потребности в электричестве 96 тысяч домохозяйств. Кроме того, было заключен контракт с национальным оператором энергосистемы Elia.
Система в Вилворде будет запущена в два этапа, первые батареи мощностью в 100 МВт будут введены в эксплуатацию в сентябре 2025 года, еще 100 МВт - в январе 2026 года.
Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.
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