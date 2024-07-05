https://1prime.ru/20240705/engie-849863607.html

Engie начала строить одну из крупнейших в Европе систему хранения энергии

Engie начала строить одну из крупнейших в Европе систему хранения энергии - 05.07.2024, ПРАЙМ

Engie начала строить одну из крупнейших в Европе систему хранения энергии

Французская энергетическая компания Engie начала строительство одной из крупнейших в Европе аккумуляторных систем хранения электроэнергии, которая будет... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:49+0300

2024-07-05T17:49+0300

2024-07-05T17:49+0300

энергетика

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания Engie начала строительство одной из крупнейших в Европе аккумуляторных систем хранения электроэнергии, которая будет находиться в Бельгии, следует из пресс-релиза компании. "Пятого июля Engie начала строительство одной из крупнейших в Европе аккумуляторных систем хранения электроэнергии на своем участке в Вилворде в Бельгии. Это произошло после получения разрешения на строительство в июле 2023 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что установленная мощность системы составит 200 МВт и она сможет хранить 800 МВт в час энергии в 320 аккумуляторных модулях и отдавать их в систему в течение четырех часов. Engie также указывает, что система позволит покрыть потребности в электричестве 96 тысяч домохозяйств. Кроме того, было заключен контракт с национальным оператором энергосистемы Elia. Система в Вилворде будет запущена в два этапа, первые батареи мощностью в 100 МВт будут введены в эксплуатацию в сентябре 2025 года, еще 100 МВт - в январе 2026 года. Французская Engie (бывшая GdF Suez) осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в сфере альтернативных источников энергии.

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engie, мировая энергетика, европа