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Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным идею нового "зернового коридора"

Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным идею нового "зернового коридора" - 05.07.2024, ПРАЙМ

Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным идею нового "зернового коридора"

Анкара обсудила с Россией возможность появления нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки. Об этом сообщил Президент Турции Реджеп... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T14:15+0300

2024-07-05T14:15+0300

2024-07-05T14:18+0300

экономика

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 5 июл - ПРАЙМ. Анкара обсудила с Россией возможность появления нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки. Об этом сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По словам Эрдогана, Турция ранее смогла транспортировать около 30 миллионов тонн зерна при помощи зернового коридора."Я спросил их (российскую сторону), как они относятся к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад, на чем они настаивают, и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности. Господин Путин ответил: "Я поддерживаю цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Это полезно развивать", — отметил турецкий президент.Эрдоган выразил надежду, что черноморский зерновой коридор снова начнет работать. В настоящее время они работают над российской частью коридора, определяя расстояние и поддержку.Турецкий лидер подчеркнул, что благодаря совместным усилиям черноморский зерновой коридор снова начнет функционировать.Срок действия зерновой сделки, подписанной в Стамбуле 22 июля 2022 года, истек 17 июля 2023 года. Путин высказывался о том, что большая часть украинского зерна была экспортирована Западом в их собственные страны, что противоречит главной цели сделки – поставке зерна в нуждающиеся страны, в том числе африканские.

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россия, турция, реджеп тайип эрдоган