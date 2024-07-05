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Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным идею нового "зернового коридора" - 05.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным идею нового "зернового коридора"
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным идею нового "зернового коридора" - 05.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным идею нового "зернового коридора"
Анкара обсудила с Россией возможность появления нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки. Об этом сообщил Президент Турции Реджеп... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T14:15+0300
2024-07-05T14:18+0300
экономика
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 5 июл - ПРАЙМ. Анкара обсудила с Россией возможность появления нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки. Об этом сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.По словам Эрдогана, Турция ранее смогла транспортировать около 30 миллионов тонн зерна при помощи зернового коридора."Я спросил их (российскую сторону), как они относятся к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад, на чем они настаивают, и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности. Господин Путин ответил: "Я поддерживаю цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Это полезно развивать", — отметил турецкий президент.Эрдоган выразил надежду, что черноморский зерновой коридор снова начнет работать. В настоящее время они работают над российской частью коридора, определяя расстояние и поддержку.Турецкий лидер подчеркнул, что благодаря совместным усилиям черноморский зерновой коридор снова начнет функционировать.Срок действия зерновой сделки, подписанной в Стамбуле 22 июля 2022 года, истек 17 июля 2023 года. Путин высказывался о том, что большая часть украинского зерна была экспортирована Западом в их собственные страны, что противоречит главной цели сделки – поставке зерна в нуждающиеся страны, в том числе африканские.
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган
14:15 05.07.2024 (обновлено: 14:18 05.07.2024)
 
Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным идею нового "зернового коридора"

Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным идею нового "зернового коридора

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 5 июл - ПРАЙМ. Анкара обсудила с Россией возможность появления нового "зернового коридора" через Турцию для нуждающихся стран Африки. Об этом сообщил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, Турция ранее смогла транспортировать около 30 миллионов тонн зерна при помощи зернового коридора.
"Я спросил их (российскую сторону), как они относятся к идее начать новый процесс, отказавшись от поставок зерна на Запад, на чем они настаивают, и создав коридор через Турцию в Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольственной безопасности. Господин Путин ответил: "Я поддерживаю цель стамбульской зерновой инициативы в этом отношении. Это полезно развивать", — отметил турецкий президент.
Эрдоган выразил надежду, что черноморский зерновой коридор снова начнет работать. В настоящее время они работают над российской частью коридора, определяя расстояние и поддержку.
Турецкий лидер подчеркнул, что благодаря совместным усилиям черноморский зерновой коридор снова начнет функционировать.
Срок действия зерновой сделки, подписанной в Стамбуле 22 июля 2022 года, истек 17 июля 2023 года. Путин высказывался о том, что большая часть украинского зерна была экспортирована Западом в их собственные страны, что противоречит главной цели сделки – поставке зерна в нуждающиеся страны, в том числе африканские.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
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3 июля, 15:19
 
ЭкономикаРОССИЯТУРЦИЯРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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