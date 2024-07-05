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"Если все останется как есть". Немецкий политолог пообещала Европе гибель - 05.07.2024, ПРАЙМ
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"Если все останется как есть". Немецкий политолог пообещала Европе гибель
"Если все останется как есть". Немецкий политолог пообещала Европе гибель - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Если все останется как есть". Немецкий политолог пообещала Европе гибель
Демократия по всему миру переживает непростые времена: положение президента США шатко, в Евросоюзе на передний план выходят правые силы. Если все останется как... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:40+0300
2024-07-05T13:04+0300
политика
германия
ес
угроза
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Демократия по всему миру переживает непростые времена: положение президента США шатко, в Евросоюзе на передний план выходят правые силы. Если все останется как есть, Европе действительно грозит гибель, предостерегает в беседе с немецким телеканалом ZDF политолог Даниэла Шварцер.Сегодняшнюю политическую ситуацию в США и Евросоюзе – прежде всего неустойчивое положение Джо Байдена и укрепление позиций "Национального объединения" во Франции и АдГ в ФРГ она назвала "ужасом для Европы, для Украины и для Германии" и призвала выяснить, почему многие граждане отдают свои голоса партиям, которые выступают за авторитарные позиции, сотрудничают с Российской Федерацией и при этом стремятся ослабить Европейский союз.Шварцер подчеркнула, что сегодня Европа переживает исторический переломный момент, и предупредила всех зрителей ZDF: "Евросоюз, как выразился Макрон, действительно может погибнуть. Если все останется как есть, он не сможет выжить".Говоря о влиянии на Европу стран из других частей света, политолог отметила, что европейцы испытывают на себе давление товаров из Китая. При этом с партнерами Европы по НАТО - Соединенными Штатами - сотрудничество во многих экономических сферах, которые связаны с безопасностью, развито, по ее совам, недостаточно.
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германия, ес, угроза
Политика, ГЕРМАНИЯ, ЕС, угроза
12:40 05.07.2024 (обновлено: 13:04 05.07.2024)
 
"Если все останется как есть". Немецкий политолог пообещала Европе гибель

Немецкий политолог Шварцер: если все останется как есть, Европе грозит гибель

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Демократия по всему миру переживает непростые времена: положение президента США шатко, в Евросоюзе на передний план выходят правые силы. Если все останется как есть, Европе действительно грозит гибель, предостерегает в беседе с немецким телеканалом ZDF политолог Даниэла Шварцер.
Сегодняшнюю политическую ситуацию в США и Евросоюзе – прежде всего неустойчивое положение Джо Байдена и укрепление позиций "Национального объединения" во Франции и АдГ в ФРГ она назвала "ужасом для Европы, для Украины и для Германии" и призвала выяснить, почему многие граждане отдают свои голоса партиям, которые выступают за авторитарные позиции, сотрудничают с Российской Федерацией и при этом стремятся ослабить Европейский союз.
Шварцер подчеркнула, что сегодня Европа переживает исторический переломный момент, и предупредила всех зрителей ZDF: "Евросоюз, как выразился Макрон, действительно может погибнуть. Если все останется как есть, он не сможет выжить".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России
09:49
Говоря о влиянии на Европу стран из других частей света, политолог отметила, что европейцы испытывают на себе давление товаров из Китая. При этом с партнерами Европы по НАТО - Соединенными Штатами - сотрудничество во многих экономических сферах, которые связаны с безопасностью, развито, по ее совам, недостаточно.
 
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