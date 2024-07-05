https://1prime.ru/20240705/evropa-849842760.html

"Если все останется как есть". Немецкий политолог пообещала Европе гибель

"Если все останется как есть". Немецкий политолог пообещала Европе гибель - 05.07.2024, ПРАЙМ

"Если все останется как есть". Немецкий политолог пообещала Европе гибель

Демократия по всему миру переживает непростые времена: положение президента США шатко, в Евросоюзе на передний план выходят правые силы. Если все останется как... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T12:40+0300

2024-07-05T12:40+0300

2024-07-05T13:04+0300

политика

германия

ес

угроза

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Демократия по всему миру переживает непростые времена: положение президента США шатко, в Евросоюзе на передний план выходят правые силы. Если все останется как есть, Европе действительно грозит гибель, предостерегает в беседе с немецким телеканалом ZDF политолог Даниэла Шварцер.Сегодняшнюю политическую ситуацию в США и Евросоюзе – прежде всего неустойчивое положение Джо Байдена и укрепление позиций "Национального объединения" во Франции и АдГ в ФРГ она назвала "ужасом для Европы, для Украины и для Германии" и призвала выяснить, почему многие граждане отдают свои голоса партиям, которые выступают за авторитарные позиции, сотрудничают с Российской Федерацией и при этом стремятся ослабить Европейский союз.Шварцер подчеркнула, что сегодня Европа переживает исторический переломный момент, и предупредила всех зрителей ZDF: "Евросоюз, как выразился Макрон, действительно может погибнуть. Если все останется как есть, он не сможет выжить".Говоря о влиянии на Европу стран из других частей света, политолог отметила, что европейцы испытывают на себе давление товаров из Китая. При этом с партнерами Европы по НАТО - Соединенными Штатами - сотрудничество во многих экономических сферах, которые связаны с безопасностью, развито, по ее совам, недостаточно.

https://1prime.ru/20240705/orban-849834588.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, ес, угроза