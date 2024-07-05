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В "Финаме" не исключили приостановки для клиентов биржевых торгов лирой

В "Финаме" не исключили приостановки для клиентов биржевых торгов лирой - 05.07.2024, ПРАЙМ

В "Финаме" не исключили приостановки для клиентов биржевых торгов лирой

"Финам" изучит ситуацию с биржевой торговлей лирой в России, не исключает приостановки торгов ею для своих клиентов вслед за компанией БКС, прокомментировали... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T18:36+0300

2024-07-05T18:36+0300

2024-07-05T18:36+0300

экономика

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турецкая лира

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. "Финам" изучит ситуацию с биржевой торговлей лирой в России, не исключает приостановки торгов ею для своих клиентов вслед за компанией БКС, прокомментировали РИА Новости в компании. БКС 4 июля приостановил торги турецкой лирой в связи с удлинением расчетов, а также увеличением времени ввода и вывода этой валюты после санкций США на Мосбиржу. "На текущий момент мы не планируем ввести таких ограничений, но при этом мы в течение ближайшего времени, наверное, трех-пяти дней, проанализируем ситуацию и сформируем свою позицию. Мы подтверждаем сообщения наших коллег из БКС, что такие сложности с турецкой лирой присутствуют. Мы не исключаем, что можем ввести такие же ограничения, как и наши коллеги. Но в целом можно ожидать, что такие решения могут принять и другие профучастники", - сказал руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. Между тем, Леснов добавил, что в последнее время ликвидность на Московской бирже этой валютой достаточно сильно снизилась. "Поэтому приостановка торгов турецкой лирой не сильно скажется на наших клиентах, и это не будет болезненным решением", - резюмировал он. Минфин США 12 июня сообщил о введении пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, оказались Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

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торги, финам, иностранная валюта, турецкая лира