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В Финляндии одобрили закон о выдворении беженцев, сообщили СМИ

В Финляндии одобрили закон о выдворении беженцев, сообщили СМИ - 05.07.2024, ПРАЙМ

В Финляндии одобрили закон о выдворении беженцев, сообщили СМИ

Конституционный комитет в Финляндии вновь одобрил закон о выдворении беженцев их страны. Финский парламент проведет голосование по закону на следующей неделе... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T19:23+0300

2024-07-05T19:23+0300

2024-07-05T19:23+0300

политика

финляндия

беженцы

закон

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Конституционный комитет в Финляндии вновь одобрил закон о выдворении беженцев их страны. Финский парламент проведет голосование по закону на следующей неделе. Об этом сообщил общественный вещатель Yle. Правительство Финляндии ранее передало в парламент законопроект об ограничении приема просителей убежища и их выдворении. Финские власти считают, что введение данного нормативного акта позволит в дальнейшем открыть границу с Россией. Законопроект уже одобрил конституционный комитет и он поступит на рассмотрение парламента после утверждения в административном комитете. По данным Yle, в законопроект внесли изменения в части правовой защиты беженцев. Отмечается, что парламент проведет голосование по поводу закона на следующей неделе. "Конституционный комитет парламента сегодня, 5 июля, вновь рассмотрел спорный закон о выдворении (беженцев — ред.)", — говорится в сообщении вещателя. Власти Финляндии неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС, назвав их двойными стандартами Запада. Граница между Финляндией и Россией закрыли по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Хельсинки начал вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что пограничники из РФ соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

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финляндия, беженцы, закон