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ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре
ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре - 05.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по Самарской области. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:30+0300
2024-07-05T10:30+0300
2024-07-05T11:05+0300
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САМАРА, 5 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по Самарской области."УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что теракт планировал местный житель, ранее вступивший в переписку с членом проукраинской террористической организации. С ним же он договорился о совершении акта на территории города. Подозреваемый выбрал место, осмотрел его, а также самостоятельно собрал самодельные зажигательные устройства.Спецслужбам удалось пресечь преступление на стадии его подготовки. В результате задержания правоохранители возбудили уголовное дело по факту подготовки к совершениею террористического акта.
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россия, самара, фсб, теракт
Происшествия, РОССИЯ, САМАРА, ФСБ, теракт
ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре
ФСБ предотвратила теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре
САМАРА, 5 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по Самарской области.
"УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса", — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что теракт планировал местный житель, ранее вступивший в переписку с членом проукраинской террористической организации. С ним же он договорился о совершении акта на территории города. Подозреваемый выбрал место, осмотрел его, а также самостоятельно собрал самодельные зажигательные устройства.
Спецслужбам удалось пресечь преступление на стадии его подготовки. В результате задержания правоохранители возбудили уголовное дело по факту подготовки к совершениею террористического акта.
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