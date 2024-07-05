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ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре

ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре - 05.07.2024, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила теракт на оборонном предприятии в Самаре

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по Самарской области. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T10:30+0300

2024-07-05T10:30+0300

2024-07-05T11:05+0300

происшествия

россия

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фсб

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САМАРА, 5 июл - ПРАЙМ. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре. Об этом заявила пресс-служба УФСБ по Самарской области."УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что теракт планировал местный житель, ранее вступивший в переписку с членом проукраинской террористической организации. С ним же он договорился о совершении акта на территории города. Подозреваемый выбрал место, осмотрел его, а также самостоятельно собрал самодельные зажигательные устройства.Спецслужбам удалось пресечь преступление на стадии его подготовки. В результате задержания правоохранители возбудили уголовное дело по факту подготовки к совершениею террористического акта.

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россия, самара, фсб, теракт