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Заместитель генсека "Хезболла" рассказал об обмане со стороны США и ЕС

Заместитель генсека "Хезболла" рассказал об обмане со стороны США и ЕС - 05.07.2024, ПРАЙМ

Заместитель генсека "Хезболла" рассказал об обмане со стороны США и ЕС

Операция "Потоп Аль-Акса" ХАМАСа в Газе выявила обман США и ЕС, а также привела к дискредитации ценностей Запада, заявил агентству РИА Новости замгенсека... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:47+0300

2024-07-05T17:47+0300

2024-07-05T17:54+0300

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БЕЙРУТ, 5 июл - ПРАЙМ. Операция "Потоп Аль-Акса" ХАМАСа в Газе выявила обман США и ЕС, а также привела к дискредитации ценностей Запада, заявил агентству РИА Новости замгенсека ливанского движения "Хезболла" шейх Наим Кассем."Эта операция ("Потоп Аль-Аксы" – ред.) выявила обман американских ценностей, которые преподносились как универсальные человеческие ценности, провозглашающие право и справедливость", — сказал собеседник издания.Кассем утверждает, что поддержка западными странами израильской военной операции в Газе серьезно дискредитировала парадигму западных ценностей и вызвала серьезные изменения в общественном мнении на Западе.Он заметил, что Запад больше не может претендовать на формирование парадигмы общечеловеческих ценностей, так как поддерживает преступную деятельность. Кассем считает, что данная ситуация является позитивным моментом в истории борьбы палестинцев за свои права.В октябре 2023 года Израиль в ответ на нападение "Хамас" начал военные действия против сектора Газа. На этом фоне обострилась ситуация на границе с Ливаном: бойцы армии Израиля и движения "Хезболла" начали ежедневно обстреливать позиции друг друга на границе. В результате около 100 тысяч жителей юга Ливана и 80 тысяч жителей севера Израиля покинули свои дома.

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хамас, израиль, хезболла, сша, ес