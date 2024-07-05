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В Минтруде рассказали о страховых тарифах по несчастным случаям в 2025 году - 05.07.2024, ПРАЙМ
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В Минтруде рассказали о страховых тарифах по несчастным случаям в 2025 году
В Минтруде рассказали о страховых тарифах по несчастным случаям в 2025 году - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Минтруде рассказали о страховых тарифах по несчастным случаям в 2025 году
Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2025 году и в плановый период... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T19:57+0300
2024-07-05T20:51+0300
страховые тарифы
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2025 году и в плановый период 2026 и 2027 годов планируется установить на уровне тарифов этого года, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ."Проектом предлагается установить страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, действующие в 2025 году и в плановый период 2026 и 2027 годов, на уровне тарифов 2024 года. Страховые тарифы, как и прежде, будут дифференцированы по классам профессионального риска в зависимости от вида экономической деятельности предприятия и составят от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда", - прокомментировали в пресс-службе проект соответствующего федерального закона.По данным Минтруда, также сохранится льгота по уплате этих страховых взносов в размере 60% от размера страховых тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей с выплат в пользу работников с инвалидностью.Также в ведомстве прокомментировали проект приказа Минтруда РФ "Об утверждении формы справки, подтверждающей факт регистрации гражданина в качестве безработного, выданной государственным учреждением службы занятости населения". Так, в связи с принятием поправок в отдельные законодательные акты РФ, предусматривающих в ряде случаев необходимость подтверждения статуса безработного при оформлении кредита, было предложено утвердить форму справки, которая подтверждает, что гражданин зарегистрирован службой занятости в качестве безработного.
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страховые тарифы, минтруд
страховые тарифы, Минтруд
19:57 05.07.2024 (обновлено: 20:51 05.07.2024)
 
В Минтруде рассказали о страховых тарифах по несчастным случаям в 2025 году

Минтруд: страховые тарифы по несчастным случаям в 2025 г будут на уровне 2024 г

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2025 году и в плановый период 2026 и 2027 годов планируется установить на уровне тарифов этого года, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.
"Проектом предлагается установить страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, действующие в 2025 году и в плановый период 2026 и 2027 годов, на уровне тарифов 2024 года. Страховые тарифы, как и прежде, будут дифференцированы по классам профессионального риска в зависимости от вида экономической деятельности предприятия и составят от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда", - прокомментировали в пресс-службе проект соответствующего федерального закона.
По данным Минтруда, также сохранится льгота по уплате этих страховых взносов в размере 60% от размера страховых тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей с выплат в пользу работников с инвалидностью.
Также в ведомстве прокомментировали проект приказа Минтруда РФ "Об утверждении формы справки, подтверждающей факт регистрации гражданина в качестве безработного, выданной государственным учреждением службы занятости населения". Так, в связи с принятием поправок в отдельные законодательные акты РФ, предусматривающих в ряде случаев необходимость подтверждения статуса безработного при оформлении кредита, было предложено утвердить форму справки, которая подтверждает, что гражданин зарегистрирован службой занятости в качестве безработного.
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