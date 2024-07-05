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В Минобороны Грузии прокомментировали решение Пентагона о переносе учений - 05.07.2024, ПРАЙМ
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В Минобороны Грузии прокомментировали решение Пентагона о переносе учений
В Минобороны Грузии прокомментировали решение Пентагона о переносе учений - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Минобороны Грузии прокомментировали решение Пентагона о переносе учений
Тбилиси будет продолжать сотрудничать с Вашингтоном, несмотря на перенос Пентагоном совместных военных учений "Достойный партнер". Об этом сказано в заявлении... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T18:54+0300
2024-07-05T18:54+0300
политика
грузия
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учения
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ТБИЛИСИ, 5 июл – ПРАЙМ. Тбилиси будет продолжать сотрудничать с Вашингтоном, несмотря на перенос Пентагоном совместных военных учений "Достойный партнер". Об этом сказано в заявлении пресс-службы грузинского Минобороны. Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон на неопределенный срок отложил совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировалось провести с 25 июля по 6 августа. "У Минобороны США и Минобороны Грузии есть взаимовыгодные форматы сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Несмотря на перенос сроков учений, указанные выше форматы продолжаются, в том числе подготовка к многонациональному учению "Сильный дух 2025", — сказано в заявлении грузинского ведомства. Кроме того, оно выразило сожаление в связи с решением американской стороны.
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грузия, сша, учения
Политика, ГРУЗИЯ, США, учения
18:54 05.07.2024
 
В Минобороны Грузии прокомментировали решение Пентагона о переносе учений

Минобороны Грузии: Тбилиси будет сотрудничать с США, несмотря на перенос учений

© fotolia.com / joТбилиси
Тбилиси - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© fotolia.com / jo
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ТБИЛИСИ, 5 июл – ПРАЙМ. Тбилиси будет продолжать сотрудничать с Вашингтоном, несмотря на перенос Пентагоном совместных военных учений "Достойный партнер". Об этом сказано в заявлении пресс-службы грузинского Минобороны.
Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон на неопределенный срок отложил совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировалось провести с 25 июля по 6 августа.
"У Минобороны США и Минобороны Грузии есть взаимовыгодные форматы сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Несмотря на перенос сроков учений, указанные выше форматы продолжаются, в том числе подготовка к многонациональному учению "Сильный дух 2025", — сказано в заявлении грузинского ведомства.
Кроме того, оно выразило сожаление в связи с решением американской стороны.
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ПолитикаГРУЗИЯСШАучения
 
 
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