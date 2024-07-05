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Панъевропейский STOXX 600 растет при поддержке технологического сектора
Панъевропейский STOXX 600 растет при поддержке технологического сектора - 05.07.2024, ПРАЙМ
Панъевропейский STOXX 600 растет при поддержке технологического сектора
Ключевой европейский индекс в пятницу вырос до максимума более чем за неделю после того, как возвращение Лейбористской партии к власти на всеобщих выборах в... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:49+0300
2024-07-05T11:49+0300
2024-07-05T11:49+0300
рынки
фондовые рынки европы
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МОСКВА, 5 июл ПРАЙМ. Ключевой европейский индекс в пятницу вырос до максимума более чем за неделю после того, как возвращение Лейбористской партии к власти на всеобщих выборах в Великобритании вселило в инвесторов чувство спокойствия. Акции немецкого производителя чипов Aixtron подорожали на фоне сообщения о большом количестве заказов.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.21 по Гринвичу вырос на 0,4%, достигнув самого высокого уровня с 26 июня.Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,3%, а индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, подскочил на 1% до одномесячных максимумов после того, как Лейбористская партия одержала убедительную победу на парламентских выборах в пятницу, положив конец 14-летнему правлению консерваторов.Технологический сектор возглавил прирост в Европе, поднявшись на 0,9%.Бумаги Aixtron подскочили на 15,5% и возглавили рост в индексе STOXX 600 после того, как компания сообщила о большом количестве заказов во втором квартале.Акции других компаний, производящих микросхемы, включая ASM International, BE Semiconductor и ASML Holding, поднялись на 0,6%-1,1 %, получив стимул от прогноза Samsung о 15-кратном росте операционной прибыли во втором квартале.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
МОСКВА, 5 июл ПРАЙМ. Ключевой европейский индекс в пятницу вырос до максимума более чем за неделю после того, как возвращение Лейбористской партии к власти на всеобщих выборах в Великобритании вселило в инвесторов чувство спокойствия. Акции немецкого производителя чипов Aixtron подорожали на фоне сообщения о большом количестве заказов.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.21 по Гринвичу вырос на 0,4%, достигнув самого высокого уровня с 26 июня.
Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,3%, а индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, подскочил на 1% до одномесячных максимумов после того, как Лейбористская партия одержала убедительную победу на парламентских выборах в пятницу, положив конец 14-летнему правлению консерваторов.
Технологический сектор возглавил прирост в Европе, поднявшись на 0,9%.
Бумаги Aixtron подскочили на 15,5% и возглавили рост в индексе STOXX 600 после того, как компания сообщила о большом количестве заказов во втором квартале.
Акции других компаний, производящих микросхемы, включая ASM International, BE Semiconductor и ASML Holding, поднялись на 0,6%-1,1 %, получив стимул от прогноза Samsung о 15-кратном росте операционной прибыли во втором квартале.