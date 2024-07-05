https://1prime.ru/20240705/indeksy-849840272.html

Панъевропейский STOXX 600 растет при поддержке технологического сектора

Панъевропейский STOXX 600 растет при поддержке технологического сектора - 05.07.2024, ПРАЙМ

Панъевропейский STOXX 600 растет при поддержке технологического сектора

Ключевой европейский индекс в пятницу вырос до максимума более чем за неделю после того, как возвращение Лейбористской партии к власти на всеобщих выборах в... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:49+0300

2024-07-05T11:49+0300

2024-07-05T11:49+0300

рынки

фондовые рынки европы

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg

МОСКВА, 5 июл ПРАЙМ. Ключевой европейский индекс в пятницу вырос до максимума более чем за неделю после того, как возвращение Лейбористской партии к власти на всеобщих выборах в Великобритании вселило в инвесторов чувство спокойствия. Акции немецкого производителя чипов Aixtron подорожали на фоне сообщения о большом количестве заказов.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.21 по Гринвичу вырос на 0,4%, достигнув самого высокого уровня с 26 июня.Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,3%, а индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, подскочил на 1% до одномесячных максимумов после того, как Лейбористская партия одержала убедительную победу на парламентских выборах в пятницу, положив конец 14-летнему правлению консерваторов.Технологический сектор возглавил прирост в Европе, поднявшись на 0,9%.Бумаги Aixtron подскочили на 15,5% и возглавили рост в индексе STOXX 600 после того, как компания сообщила о большом количестве заказов во втором квартале.Акции других компаний, производящих микросхемы, включая ASM International, BE Semiconductor и ASML Holding, поднялись на 0,6%-1,1 %, получив стимул от прогноза Samsung о 15-кратном росте операционной прибыли во втором квартале.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, фондовые рынки европы