https://1prime.ru/20240705/inflyatsiya--849844121.html
"Инфляция - это надолго". Бывший министр финансов назвал три причины
"Инфляция - это надолго". Бывший министр финансов назвал три причины - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Инфляция - это надолго". Бывший министр финансов назвал три причины
Ситуация с высокими процентными ставками и инфляцией в мире сохранится надолго. Такое мнение высказал на Финансовом конгрессе экономист, бывший министр финансов | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T13:01+0300
2024-07-05T13:01+0300
2024-07-05T13:01+0300
михаил задорнов
инфляция
ставки
мвф
подоходный налог
великобритания
германия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Ситуация с высокими процентными ставками и инфляцией в мире сохранится надолго. Такое мнение высказал на Финансовом конгрессе экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов."Причины я выделю три: существующие устойчивые дефициты бюджетов прежде всего в развитых странах, но и в некоторых развивающихся, требования увеличить расходы на оборону до расходов на зеленый переход, обслуживание долга и еще целый ряд дополнительных достаточно крупных бюджетных расходов, которые придется нести. И последнее - вопросы экономической эффективности сейчас отходят на второй план. Каждая страна хочет создать определенный контур технологической безопасности", - перечислил Задорнов.Кроме того, указал он, бюджетные расходы играют огромную роль с точки зрения сегодняшней и последних двух лет инфляции прежде всего на развитых рынках."Я приведу несколько цифр. Что произошло? Огромный бюджетный стимул 2020-2021 годов перешел в Европе в бюджетную поддержку энерготарифов для населения и предприятий. США 2020-2021 год - антиковидная поддержка составила 18% ВВП в 2020 году и 9% ВВП в 2021 году. То есть в США потрачено - я сейчас называю официальные данные МВФ - 5,3 триллиона долларов на субсидии, из которых ровно половина (2,5 триллиона долларов) - это прямая поддержка населения", - продолжил Задорнов, выступая на сессии "Высокие ставки в мире - это новая норма?".Он также добавил, что в Германии антиковидная поддержка за два года составила 15% ВВП, а в Великобритании - 9% ВВП в 2020 году и 5% ВВП в 2021 году."Странно было бы ожидать, что такой размер дополнительных бюджетных вливаний не вызовет инфляцию. Что бы я отметил - другая ситуация на развивающихся рынках: средний размер двухлетнего бюджетного стимула - это 5% ВВП. ...И, естественно, это вызывает гораздо меньшие инфляционные последствия", - подытожил Задорнов.Помимо этого, экс-глава российского Минфина полагает, что во многих странах будет наблюдаться повышение налогов. "Не только для России, мы уже вступили на этот путь, для многих стран повышение налогов будет одним из тех факторов, которые мы будем наблюдать в ближайшее время. ...На примере той же Великобритании абсолютно уверен, что следующее правительство рано или поздно будет повышать налоги. И еще в ряде стран. Это один из инструментов сбалансирования сегодняшней непростой прежде всего бюджетной ситуации", - отметил он.
https://1prime.ru/20240704/inflyatsiya-849767878.html
https://1prime.ru/20240703/inflyatsiya-849722632.html
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михаил задорнов, инфляция, ставки, мвф, подоходный налог, великобритания, германия
Михаил Задорнов, инфляция, ставки, МВФ, подоходный налог, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
"Инфляция - это надолго". Бывший министр финансов назвал три причины
Задорнов: высокая инфляция и процентные ставки в мире надолго
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Ситуация с высокими процентными ставками и инфляцией в мире сохранится надолго. Такое мнение высказал на Финансовом конгрессе экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.
"Причины я выделю три: существующие устойчивые дефициты бюджетов прежде всего в развитых странах, но и в некоторых развивающихся, требования увеличить расходы на оборону до расходов на зеленый переход, обслуживание долга и еще целый ряд дополнительных достаточно крупных бюджетных расходов, которые придется нести. И последнее - вопросы экономической эффективности сейчас отходят на второй план. Каждая страна хочет создать определенный контур технологической безопасности", - перечислил Задорнов.
Кроме того, указал он, бюджетные расходы играют огромную роль с точки зрения сегодняшней и последних двух лет инфляции прежде всего на развитых рынках.
"Я приведу несколько цифр. Что произошло? Огромный бюджетный стимул 2020-2021 годов перешел в Европе в бюджетную поддержку энерготарифов для населения и предприятий. США 2020-2021 год - антиковидная поддержка составила 18% ВВП в 2020 году и 9% ВВП в 2021 году. То есть в США потрачено - я сейчас называю официальные данные МВФ - 5,3 триллиона долларов на субсидии, из которых ровно половина (2,5 триллиона долларов) - это прямая поддержка населения", - продолжил Задорнов, выступая на сессии "Высокие ставки в мире - это новая норма?".
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Он также добавил, что в Германии антиковидная поддержка за два года составила 15% ВВП, а в Великобритании - 9% ВВП в 2020 году и 5% ВВП в 2021 году.
"Странно было бы ожидать, что такой размер дополнительных бюджетных вливаний не вызовет инфляцию. Что бы я отметил - другая ситуация на развивающихся рынках: средний размер двухлетнего бюджетного стимула - это 5% ВВП. ...И, естественно, это вызывает гораздо меньшие инфляционные последствия", - подытожил Задорнов.
Помимо этого, экс-глава российского Минфина полагает, что во многих странах будет наблюдаться повышение налогов. "Не только для России, мы уже вступили на этот путь, для многих стран повышение налогов будет одним из тех факторов, которые мы будем наблюдать в ближайшее время. ...На примере той же Великобритании абсолютно уверен, что следующее правительство рано или поздно будет повышать налоги. И еще в ряде стран. Это один из инструментов сбалансирования сегодняшней непростой прежде всего бюджетной ситуации", - отметил он.
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