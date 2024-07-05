https://1prime.ru/20240705/investpalata-849835385.html

Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов

Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов - 05.07.2024, ПРАЙМ

Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов

"Инвестиционная палата" продлила прием заявок нерезидентов на выкуп заблокированных активов до 2 августа, говорится в сообщении этого организатора торгов в... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T10:08+0300

2024-07-05T10:08+0300

2024-07-05T10:22+0300

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg

МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата" продлила прием заявок нерезидентов на выкуп заблокированных активов до 2 августа, говорится в сообщении этого организатора торгов в рамках обмена замороженными активами."Инвестиционная палата" по просьбам потенциальных покупателей-нерезидентов продлила срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23.59 по московскому времени 2 августа 2024 года. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа 2024 года", - сообщила компания.С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов первоначально должен был завершиться 5 июля."Инвестпалата" также 8 мая уже завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия