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Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов
Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов - 05.07.2024, ПРАЙМ
Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов
"Инвестиционная палата" продлила прием заявок нерезидентов на выкуп заблокированных активов до 2 августа, говорится в сообщении этого организатора торгов в... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:08+0300
2024-07-05T10:22+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата" продлила прием заявок нерезидентов на выкуп заблокированных активов до 2 августа, говорится в сообщении этого организатора торгов в рамках обмена замороженными активами."Инвестиционная палата" по просьбам потенциальных покупателей-нерезидентов продлила срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23.59 по московскому времени 2 августа 2024 года. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа 2024 года", - сообщила компания.С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов первоначально должен был завершиться 5 июля."Инвестпалата" также 8 мая уже завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг.
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россия
Экономика, РОССИЯ
10:08 05.07.2024 (обновлено: 10:22 05.07.2024)
 
Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов

"Инвестпалата" продлила прием заявок нерезидентов на выкуп заблокированных активов

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата" продлила прием заявок нерезидентов на выкуп заблокированных активов до 2 августа, говорится в сообщении этого организатора торгов в рамках обмена замороженными активами.
"Инвестиционная палата" по просьбам потенциальных покупателей-нерезидентов продлила срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23.59 по московскому времени 2 августа 2024 года. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа 2024 года", - сообщила компания.
С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов первоначально должен был завершиться 5 июля.
"Инвестпалата" также 8 мая уже завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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