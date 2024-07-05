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Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов
Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов - 05.07.2024, ПРАЙМ
Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов
"Инвестиционная палата" продлила прием заявок нерезидентов на выкуп заблокированных активов до 2 августа, говорится в сообщении этого организатора торгов в... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:08+0300
2024-07-05T10:08+0300
2024-07-05T10:22+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата" продлила прием заявок нерезидентов на выкуп заблокированных активов до 2 августа, говорится в сообщении этого организатора торгов в рамках обмена замороженными активами."Инвестиционная палата" по просьбам потенциальных покупателей-нерезидентов продлила срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23.59 по московскому времени 2 августа 2024 года. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа 2024 года", - сообщила компания.С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов первоначально должен был завершиться 5 июля."Инвестпалата" также 8 мая уже завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия
Нерезидентам продлили прием заявок на выкуп заблокированных активов
"Инвестпалата" продлила прием заявок нерезидентов на выкуп заблокированных активов
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. "Инвестиционная палата" продлила прием заявок нерезидентов на выкуп заблокированных активов до 2 августа, говорится в сообщении этого организатора торгов в рамках обмена замороженными активами.
"Инвестиционная палата" по просьбам потенциальных покупателей-нерезидентов продлила срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 23.59 по московскому времени 2 августа 2024 года. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа 2024 года", - сообщила компания.
С 3 июня "Инвестпалата" начала прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов первоначально должен был завершиться 5 июля.
"Инвестпалата" также 8 мая уже завершила прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов - они подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг.