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В "Сбере" спрогнозировали объемы выдачи ипотеки к концу года

В "Сбере" спрогнозировали объемы выдачи ипотеки к концу года - 05.07.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" спрогнозировали объемы выдачи ипотеки к концу года

Сбербанк прогнозирует, что после завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы будут на... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T10:09+0300

2024-07-05T10:09+0300

2024-07-05T10:17+0300

сбербанк

ипотека

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что после завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы будут на уровне мая-июня текущего года, сообщил первый зампред банка Кирилл Царёв. Программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% в РФ завершилась 1 июля. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. "После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года. Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будет оформлено 1,5 миллиона сделок", - сообщил Царёв в кулуарах Финансового конгресса Банка России. По его словам, во втором полугодии может произойти значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки в РФ будет составлять 56-58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия текущего года. По данным Домклик "Сбера", за неполные шесть месяцев 2024 года доля льготной ипотеки составила 54% (рост на 18 процентных пунктов по отношению к аналогичному периоду 2023 года). Доля господдержки - 24% (рост на 8 процентных пунктов). Доля семейной ипотеки составила также около 24% (рост на 8 процентных пунктов).

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сбербанк, ипотека, жилье