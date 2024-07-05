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В "Сбере" спрогнозировали объемы выдачи ипотеки к концу года
В "Сбере" спрогнозировали объемы выдачи ипотеки к концу года - 05.07.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" спрогнозировали объемы выдачи ипотеки к концу года
Сбербанк прогнозирует, что после завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы будут на... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:09+0300
2024-07-05T10:09+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что после завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы будут на уровне мая-июня текущего года, сообщил первый зампред банка Кирилл Царёв. Программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% в РФ завершилась 1 июля. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу. "После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года. Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будет оформлено 1,5 миллиона сделок", - сообщил Царёв в кулуарах Финансового конгресса Банка России. По его словам, во втором полугодии может произойти значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки в РФ будет составлять 56-58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия текущего года. По данным Домклик "Сбера", за неполные шесть месяцев 2024 года доля льготной ипотеки составила 54% (рост на 18 процентных пунктов по отношению к аналогичному периоду 2023 года). Доля господдержки - 24% (рост на 8 процентных пунктов). Доля семейной ипотеки составила также около 24% (рост на 8 процентных пунктов).
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сбербанк, ипотека, жилье
В "Сбере" спрогнозировали объемы выдачи ипотеки к концу года
Прогноз "Сбера": объемы выдач ипотеки в РФ к концу года будут на уровне мая-июня
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует, что после завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы будут на уровне мая-июня текущего года, сообщил первый зампред банка Кирилл Царёв.
Программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% в РФ завершилась 1 июля. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
"После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке РФ снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года. Таким образом, к концу 2024 года на российском ипотечном рынке будет оформлено 1,5 миллиона сделок", - сообщил Царёв в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
В российских городах-миллионниках заметно повысились цены на новостройки
По его словам, во втором полугодии может произойти значительное изменение распределения по ипотечным программам. Доля льготных программ в объеме выдач по всему рынку ипотеки в РФ будет составлять 56-58%, что всего на 16% ниже значений первого полугодия текущего года.
По данным Домклик "Сбера", за неполные шесть месяцев 2024 года доля льготной ипотеки составила 54% (рост на 18 процентных пунктов по отношению к аналогичному периоду 2023 года). Доля господдержки - 24% (рост на 8 процентных пунктов). Доля семейной ипотеки составила также около 24% (рост на 8 процентных пунктов).