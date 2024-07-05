https://1prime.ru/20240705/ipoteka-849837019.html
Сбербанк назвал сумму кредитов, выданную при массовой льготной ипотеке
Сбербанк назвал сумму кредитов, выданную при массовой льготной ипотеке - 05.07.2024, ПРАЙМ
Сбербанк назвал сумму кредитов, выданную при массовой льготной ипотеке
Сбербанк за все время действия программы массовой льготной ипотеки выдал более 900 тысяч кредитов на сумму около 3 триллионов рублей, рассказал первый зампред... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:48+0300
2024-07-05T10:48+0300
2024-07-05T10:49+0300
сбербанк
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816061_0:0:3109:1748_1920x0_80_0_0_c7c96204fc07c2864235d33bdf978998.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ 5 июл - ПРАЙМ. Сбербанк за все время действия программы массовой льготной ипотеки выдал более 900 тысяч кредитов на сумму около 3 триллионов рублей, рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царёв в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% завершилась в России 1 июля. Она была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса и неоднократно продлевалась. "Сбербанк выдал более 900 тысяч кредитов на сумму около 3 триллионов рублей по программе "Господдержка" за все время ее действия", - рассказал Царёв. Он отметил, что в последние годы спрос на программу рос высоким темпами: если в 2022 году было выдано около 152 тысяч ипотечных кредитов, то в 2023 году – 284 тысячи. В этом году количество выдач также велико: за неполные шесть месяцев было выдано около 83 тысяч. По данным сервиса "Домклик" Сбербанка, большинство выдач пришлось на первичный рынок: около 73%. На рынок ИЖС (индивидуального жилищного строительства) пришлось около 14% всех выдач по программе, причем в последние годы доля ИЖС активно росла: если в 2022 году она составляла 8%, то в 2023 году – 24%. В этом году процент выдач на ИЖС вырос еще сильнее – примерно до 50%.
https://1prime.ru/20240704/sberbank-849752716.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3fe6ff22fe93702de2d501581038b7b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, ипотека
Сбербанк назвал сумму кредитов, выданную при массовой льготной ипотеке
Сбербанк в период массовой льготной ипотеки выдал таких кредитов на 3 трлн руб
С.-ПЕТЕРБУРГ 5 июл - ПРАЙМ. Сбербанк за все время действия программы массовой льготной ипотеки выдал более 900 тысяч кредитов на сумму около 3 триллионов рублей, рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царёв в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
Программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% завершилась в России 1 июля. Она была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса и неоднократно продлевалась.
"Сбербанк выдал более 900 тысяч кредитов на сумму около 3 триллионов рублей по программе "Господдержка" за все время ее действия", - рассказал Царёв.
Он отметил, что в последние годы спрос на программу рос высоким темпами: если в 2022 году было выдано около 152 тысяч ипотечных кредитов, то в 2023 году – 284 тысячи. В этом году количество выдач также велико: за неполные шесть месяцев было выдано около 83 тысяч.
По данным сервиса "Домклик" Сбербанка, большинство выдач пришлось на первичный рынок: около 73%. На рынок ИЖС (индивидуального жилищного строительства) пришлось около 14% всех выдач по программе, причем в последние годы доля ИЖС активно росла: если в 2022 году она составляла 8%, то в 2023 году – 24%. В этом году процент выдач на ИЖС вырос еще сильнее – примерно до 50%.
В Сбербанке высказались о возможности торгов на Мосбирже на выходных