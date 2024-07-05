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Сбербанк назвал сумму кредитов, выданную при массовой льготной ипотеке

Сбербанк назвал сумму кредитов, выданную при массовой льготной ипотеке - 05.07.2024, ПРАЙМ

Сбербанк назвал сумму кредитов, выданную при массовой льготной ипотеке

Сбербанк за все время действия программы массовой льготной ипотеки выдал более 900 тысяч кредитов на сумму около 3 триллионов рублей, рассказал первый зампред... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T10:48+0300

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сбербанк

ипотека

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С.-ПЕТЕРБУРГ 5 июл - ПРАЙМ. Сбербанк за все время действия программы массовой льготной ипотеки выдал более 900 тысяч кредитов на сумму около 3 триллионов рублей, рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царёв в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% завершилась в России 1 июля. Она была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса и неоднократно продлевалась. "Сбербанк выдал более 900 тысяч кредитов на сумму около 3 триллионов рублей по программе "Господдержка" за все время ее действия", - рассказал Царёв. Он отметил, что в последние годы спрос на программу рос высоким темпами: если в 2022 году было выдано около 152 тысяч ипотечных кредитов, то в 2023 году – 284 тысячи. В этом году количество выдач также велико: за неполные шесть месяцев было выдано около 83 тысяч. По данным сервиса "Домклик" Сбербанка, большинство выдач пришлось на первичный рынок: около 73%. На рынок ИЖС (индивидуального жилищного строительства) пришлось около 14% всех выдач по программе, причем в последние годы доля ИЖС активно росла: если в 2022 году она составляла 8%, то в 2023 году – 24%. В этом году процент выдач на ИЖС вырос еще сильнее – примерно до 50%.

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