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Кабмин выделит свыше двух миллиардов рублей на поддержку Херсонской области

Кабмин выделит свыше двух миллиардов рублей на поддержку Херсонской области - 05.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделит свыше двух миллиардов рублей на поддержку Херсонской области

Правительство России направит более 2,4 миллиарда рублей на поддержку Херсонской области, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T09:06+0300

2024-07-05T09:06+0300

2024-07-05T09:11+0300

кабмин

россия

правительство

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Правительство России направит более 2,4 миллиарда рублей на поддержку Херсонской области, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года. Речь в том числе идет о зарплатах работникам бюджетной сферы и социальных выплатах гражданам", - говорится в сообщении.Работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", в которой предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.

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