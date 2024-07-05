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Бывшего главу НВКбанка приговорили к шести годам лишения свободы

Бывшего главу НВКбанка приговорили к шести годам лишения свободы - 05.07.2024, ПРАЙМ

Бывшего главу НВКбанка приговорили к шести годам лишения свободы

Фрунзенский районный суд Саратова приговорил экс-председателя правления лишенного лицензии Нижневолжского коммерческого банка (АО "НВКбанк") Владимира Кравцева... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T20:11+0300

2024-07-05T20:11+0300

2024-07-05T20:11+0300

суд

нвкбанк

хищение

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САРАТОВ, 5 июл - ПРАЙМ. Фрунзенский районный суд Саратова приговорил экс-председателя правления лишенного лицензии Нижневолжского коммерческого банка (АО "НВКбанк") Владимира Кравцева к шести годам лишения свободы по делу о присвоении более одного миллиарда рублей. Его 11 предполагаемым подельникам суд назначил от условного срока до пяти лет колонии. Об этом сообщила прокуратура региона. Суд установил, что председатель правления АО "НВКбанк", трое его подчиненных и еще девять человек с 2012 по 2018 годы похитили из банка более одного миллиарда рублей путем выдачи нескольким созданным подконтрольным организациям необеспеченных невозвратных кредитов. "Суд назначил организатору группы наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Еще семи подсудимым назначены наказания от 2 лет 6 месяцев до 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Остальные соучастники осуждены к 3 годам лишения свободы условно каждый. Законность приговора в настоящее время проверяется", — сказано в сообщении. Пресс-служба Фрунзенского районного суда уточнила, что на скамье подсудимых находились Кравцев, его советник Екатерина Бурова, руководители кредитного подразделения банка — Маргарита Сахнова и Ирина Акиньшина, посредник Сергей Крупкин, подконтрольные Кравцеву восемь руководителей организаций-заемщиков - Дмитрий Королькевич, Иван Пузиков, Андрей Сафонов, Павел Красильников, Юрий Леонтьев, Александр Подовинников, Андрей Логинов и Дмитрий Спирин. Кроме того, еще один из руководителей подкотрольных Кравцеву компаний умер в ходе предварительного следствия, поэтому дело в отношении него было прекращено 10 мая 2023 года. Согласно данным суда, фигуранты обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы и с использованием служебного положения, но суд не усмотрел убедительных доказательств о совершении преступления в составе организованной группы, а потому исключил этот квалифицирующий признак, а само обвинение переквалифицировал на статью о растрате в особо крупном размере. Суд также оправдал Кравцева по эпизоду о злоупотреблении полномочиями. Отмечается, что вину признали только Логинов, Спирин, Подовинников и Леонтьев, а остальные настаивали на невиновности и просили их оправдать. Из 13 подсудимых только Пузиков был признан виновным по одному из эпизодов дела, но освобожден от наказания в связи с истечением 10-летнего срока давности привлечения к уголовной ответственности. В суде добавили, что в солидарном порядке с подсудимых в разном составе в пользу НВКбанка взыскан материальный ущерб на общую сумму 1,13 миллиарда рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Банк России с 24 января 2020 года отозвал лицензию у НВКбанка. По оценке регулятора, более 65% кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды. ЦБ РФ оценивал размер "дыры" в капитале НВКбанка в 2,212 миллиарда рублей: активы банка по состоянию на 19 марта 2020 года составляли 7,42 миллиарда рублей, обязательства - 9,632 миллиарда. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 января 2020 года занимал 179-е место в банковской системе РФ.

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суд, нвкбанк, хищение