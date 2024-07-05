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Холодный фронт "притормозил" на подступах к Москве

Холодный фронт "притормозил" на подступах к Москве - 05.07.2024, ПРАЙМ

Холодный фронт "притормозил" на подступах к Москве

Холодный фронт "притормозил" на ближних подступах к Москве. В городе станет прохладнее к началу ночи в пятницу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T17:35+0300

2024-07-05T17:35+0300

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Холодный фронт "притормозил" на ближних подступах к Москве. В городе станет прохладнее к началу ночи в пятницу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, холодный фронт "притормозил" на расстоянии 30-40 километров, температура воздуха различается почти на десять градусов. "В Истре и Зеленограде около 20 градусов, в Красногорске 28 градусов, в Клину 18 градусов, а в центре Москвы 29 градусов", — отметила она. Позднякова добавила, что прохлада начнет "завоевывать" столицу только к началу ночи.

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