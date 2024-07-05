Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Холодный фронт "притормозил" на подступах к Москве - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240705/kholod-849862527.html
Холодный фронт "притормозил" на подступах к Москве
Холодный фронт "притормозил" на подступах к Москве - 05.07.2024, ПРАЙМ
Холодный фронт "притормозил" на подступах к Москве
Холодный фронт "притормозил" на ближних подступах к Москве. В городе станет прохладнее к началу ночи в пятницу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T17:35+0300
2024-07-05T17:41+0300
россия
москва
погода
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Холодный фронт "притормозил" на ближних подступах к Москве. В городе станет прохладнее к началу ночи в пятницу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, холодный фронт "притормозил" на расстоянии 30-40 километров, температура воздуха различается почти на десять градусов. "В Истре и Зеленограде около 20 градусов, в Красногорске 28 градусов, в Клину 18 градусов, а в центре Москвы 29 градусов", — отметила она. Позднякова добавила, что прохлада начнет "завоевывать" столицу только к началу ночи.
https://1prime.ru/20240704/vybory-849766151.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, погода
РОССИЯ, МОСКВА, погода
17:35 05.07.2024 (обновлено: 17:41 05.07.2024)
 
Холодный фронт "притормозил" на подступах к Москве

Синоптик Позднякова: холодный фронт "притормозил" на подступах к Москве

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Холодный фронт "притормозил" на ближних подступах к Москве. В городе станет прохладнее к началу ночи в пятницу. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, холодный фронт "притормозил" на расстоянии 30-40 километров, температура воздуха различается почти на десять градусов.
"В Истре и Зеленограде около 20 градусов, в Красногорске 28 градусов, в Клину 18 градусов, а в центре Москвы 29 градусов", — отметила она.
Позднякова добавила, что прохлада начнет "завоевывать" столицу только к началу ночи.
Города мира. Париж - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
Плохая погода тоже ее работа: французы высмеяли обвинения в адрес России
Вчера, 16:42
 
РОССИЯМОСКВАпогода
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала