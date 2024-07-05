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МИД Китая ответил на введение ЕС пошлин на импорт электрокаров - 05.07.2024, ПРАЙМ
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МИД Китая ответил на введение ЕС пошлин на импорт электрокаров
МИД Китая ответил на введение ЕС пошлин на импорт электрокаров - 05.07.2024, ПРАЙМ
МИД Китая ответил на введение ЕС пошлин на импорт электрокаров
Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T10:34+0300
2024-07-05T10:47+0300
экономика
китай
ес
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ПЕКИН, 5 июл - ПРАЙМ. Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры по защите своих законных интересов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Еврокомиссия в четверг сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве."(Китайская сторона) выражает решительный протест. Мы всегда считали, что экономические и торговые вопросы должны решаться должным образом посредством диалога и консультаций. Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - сказала Мао Нин.Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят от 17,4% до 37,6%. К трем китайским производителям будут применяться следующие пошлины: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%. Кроме того, другие производители электромобилей, которые, по заявлению ЕК, сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку, будут облагаться пошлиной в размере 20,8%, а компании, не сотрудничавшие в расследовании, - пошлинами в размере 37,6%. Один производитель – американская Tesla запросила у ЕС рассчитать для нее индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из КНР, ее рассчитают позднее.
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китай, ес, пошлины
Экономика, КИТАЙ, ЕС, пошлины
10:34 05.07.2024 (обновлено: 10:47 05.07.2024)
 
МИД Китая ответил на введение ЕС пошлин на импорт электрокаров

МИД КНР о пошлинах ЕС на импорт электрокаров: Китай защитит свои компании

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Александр Штоль
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ПЕКИН, 5 июл - ПРАЙМ. Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры по защите своих законных интересов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Еврокомиссия в четверг сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве.
"(Китайская сторона) выражает решительный протест. Мы всегда считали, что экономические и торговые вопросы должны решаться должным образом посредством диалога и консультаций. Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - сказала Мао Нин.
Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят от 17,4% до 37,6%. К трем китайским производителям будут применяться следующие пошлины: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%. Кроме того, другие производители электромобилей, которые, по заявлению ЕК, сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку, будут облагаться пошлиной в размере 20,8%, а компании, не сотрудничавшие в расследовании, - пошлинами в размере 37,6%. Один производитель – американская Tesla запросила у ЕС рассчитать для нее индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из КНР, ее рассчитают позднее.
 
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