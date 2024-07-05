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В Китае не ожидают полномасштабной торговой войны с Евросоюзом

В Китае не ожидают полномасштабной торговой войны с Евросоюзом - 05.07.2024, ПРАЙМ

В Китае не ожидают полномасштабной торговой войны с Евросоюзом

Полномасштабной торговой войны между Китаем и ЕС не будет, вероятнее всего проблема с импортом электромобилей будет решена путем переговоров, заявил РИА Новости | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T13:27+0300

2024-07-05T13:27+0300

2024-07-05T13:27+0300

экономика

китай

ес

торговая война

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ПЕКИН, 5 июл - ПРАЙМ. Полномасштабной торговой войны между Китаем и ЕС не будет, вероятнее всего проблема с импортом электромобилей будет решена путем переговоров, заявил РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете Чжэн Аньгуан. Еврокомиссия сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Они означают предоставление на этом этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. По словам эксперта, этот шаг ЕС - типичная политизация торговых вопросов, и он серьезно повлияет на нормальные торговые отношения между Китаем и ЕС. Однако, по мнению эксперта, полномасштабной торговой войны между сторонами не будет. "Полномасштабной торговой войны между Китаем и Европой не будет. Прежде всего, Китай и ЕС уже начали принимать меры по этому вопросу, и весьма вероятно, что он будет решен путем переговоров", - сказал он. Эксперт подчеркнул, что Китай и ЕС имеют тесные экономические и торговые отношения, и торгово-экономические связи между сторонами переплетены, поэтому повышение тарифов также нанесет ущерб собственным интересам ЕС. Говоря о том, чем китайская сторона может ответить, эксперт отметил, что если ЕС будет настаивать на значительном повышении пошлин, то Китай может принять контрмеры против экспорта сельскохозяйственной продукции и предметов роскоши из ЕС в Китай. Также страна может подать торговые иски против ЕС в ВТО. В ЕК при объявлении пошлин также уточнили, что в зависимости от производителя они составят от 17,4% до 37,6%. К трем китайским производителям будут применяться следующие пошлины: BYD: 17,4%; Geely: 19,9%; SAIC: 37,6%. Кроме того, другие производители электромобилей, которые, по заявлению ЕК, сотрудничали в проведении расследования, но не были включены в выборку, будут облагаться пошлиной в размере 20,8%, а компании, не сотрудничавшие в расследовании, - пошлинами в размере 37,6%. Один производитель – американская Tesla - запросила у ЕС рассчитать для нее индивидуальную ставку импортной пошлины на свои электромобили из Китая, ее рассчитают позднее.

https://1prime.ru/20240703/ekonomika-849709246.html

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китай, ес, торговая война