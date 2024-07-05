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В России хотят ужесточить штрафы для коллекторов - 05.07.2024, ПРАЙМ
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В России хотят ужесточить штрафы для коллекторов
В России хотят ужесточить штрафы для коллекторов - 05.07.2024, ПРАЙМ
В России хотят ужесточить штрафы для коллекторов
В Госдуму внесен проект о штрафах до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T21:15+0300
2024-07-05T21:15+0300
банки
коллекторы
штраф
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект о штрафах до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация", соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация" - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей", - сказано в проекте. Законодательством регламентируется общение коллекторов с должниками, но наказание за нарушение не предусматривается. Законопроектом предлагается установить штрафы от 50 до 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до миллиона рублей – для должностных лиц или дисквалификацию на срок до одного года и до двух миллионов рублей – для юридических лиц. Также предлагается ввести штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: должностным лицам от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
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банки, коллекторы, штраф
Банки, коллекторы, штраф
21:15 05.07.2024
 
В России хотят ужесточить штрафы для коллекторов

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении штрафов для коллекторов

© fotolia.com / Oleksii SergieievПроверка задолженности
Проверка задолженности - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© fotolia.com / Oleksii Sergieiev
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. В Госдуму внесен проект о штрафах до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация", соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания "профессиональная коллекторская организация" - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей", - сказано в проекте.
Законодательством регламентируется общение коллекторов с должниками, но наказание за нарушение не предусматривается. Законопроектом предлагается установить штрафы от 50 до 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до миллиона рублей – для должностных лиц или дисквалификацию на срок до одного года и до двух миллионов рублей – для юридических лиц.
Также предлагается ввести штрафы за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: должностным лицам от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц - от 200 до 300 тысяч рублей.
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