https://1prime.ru/20240705/kredity-849842627.html
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила опасения относительно российской экономики из-за нехватки рабочей силы, ограниченного доступа к технологиям и "длинных"... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:38+0300
2024-07-05T12:38+0300
2024-07-05T13:01+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849762108_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfa8279e3441f28b55ebe02723a31b21.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила опасения относительно российской экономики из-за нехватки рабочей силы, ограниченного доступа к технологиям и "длинных" инвестиций, пишет агентство РИА Новости.В рамках финансового конгресса Центробанка в Санкт-Петербуре Набиуллина сообщила о необходимости поддерживать жесткий курс денежно-кредитной политики, а также предупредила о вероятном повышении ключевой ставки до 17-18 процентов. Она также выразила опасения относительно геополитической нестабильности, которая приводит к фрагментации и закрытым экономическим блокам."Конечно, на эти вопросы есть простые ответы: напечатать денег, раздать дешевые кредиты — и будут и технологии, и инвестиции, и производительность. Однако эти ответы ошибочны", — отметила она.Тем не менее, не все поддержали идеи главы Центробанка. Так, бизнес настроен скептически, ссылаясь на депозиты под высокие проценты и укрепление рубля, которые вызывают недоверие на фондовом рынке.В то же время, долговой рынок относительно хорошо справляется, и ставку на него можно снизить. Экономисты также отмечают, что монопольное ценообразование и высокие ставки кредитования приводят к ускоренной инфляции, а политика "дорогих денег" делает производство невыгодным для промышленности.В издании заметили, что представители бизнеса верят, что российсская экономика сможет преодолеть эти трудности, возможно, за счет льготного кредитования и расширения экономических зон.
https://1prime.ru/20240704/defolt-849761622.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849762108_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1869c278f61f07b1b50acbe5a586af3a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам
Набиуллина: дешевые кредиты не решат проблемы экономики
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила опасения относительно российской экономики из-за нехватки рабочей силы, ограниченного доступа к технологиям и "длинных" инвестиций, пишет
агентство РИА Новости.
В рамках финансового конгресса Центробанка в Санкт-Петербуре Набиуллина сообщила о необходимости поддерживать жесткий курс денежно-кредитной политики, а также предупредила о вероятном повышении ключевой ставки до 17-18 процентов. Она также выразила опасения относительно геополитической нестабильности, которая приводит к фрагментации и закрытым экономическим блокам.
"Конечно, на эти вопросы есть простые ответы: напечатать денег, раздать дешевые кредиты — и будут и технологии, и инвестиции, и производительность. Однако эти ответы ошибочны", — отметила она.
Тем не менее, не все поддержали идеи главы Центробанка. Так, бизнес настроен скептически, ссылаясь на депозиты под высокие проценты и укрепление рубля, которые вызывают недоверие на фондовом рынке.
В то же время, долговой рынок относительно хорошо справляется, и ставку на него можно снизить. Экономисты также отмечают, что монопольное ценообразование и высокие ставки кредитования приводят к ускоренной инфляции, а политика "дорогих денег" делает производство невыгодным для промышленности.
В издании заметили, что представители бизнеса верят, что российсская экономика сможет преодолеть эти трудности, возможно, за счет льготного кредитования и расширения экономических зон.
ЦБ оценил возможность роста числа дефолтов по кредитам компаний