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"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам - 05.07.2024, ПРАЙМ
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"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила опасения относительно российской экономики из-за нехватки рабочей силы, ограниченного доступа к технологиям и "длинных"... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T12:38+0300
2024-07-05T13:01+0300
экономика
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила опасения относительно российской экономики из-за нехватки рабочей силы, ограниченного доступа к технологиям и "длинных" инвестиций, пишет агентство РИА Новости.В рамках финансового конгресса Центробанка в Санкт-Петербуре Набиуллина сообщила о необходимости поддерживать жесткий курс денежно-кредитной политики, а также предупредила о вероятном повышении ключевой ставки до 17-18 процентов. Она также выразила опасения относительно геополитической нестабильности, которая приводит к фрагментации и закрытым экономическим блокам."Конечно, на эти вопросы есть простые ответы: напечатать денег, раздать дешевые кредиты — и будут и технологии, и инвестиции, и производительность. Однако эти ответы ошибочны", — отметила она.Тем не менее, не все поддержали идеи главы Центробанка. Так, бизнес настроен скептически, ссылаясь на депозиты под высокие проценты и укрепление рубля, которые вызывают недоверие на фондовом рынке.В то же время, долговой рынок относительно хорошо справляется, и ставку на него можно снизить. Экономисты также отмечают, что монопольное ценообразование и высокие ставки кредитования приводят к ускоренной инфляции, а политика "дорогих денег" делает производство невыгодным для промышленности.В издании заметили, что представители бизнеса верят, что российсская экономика сможет преодолеть эти трудности, возможно, за счет льготного кредитования и расширения экономических зон.
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россия, эльвира набиуллина
Экономика, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина
12:38 05.07.2024 (обновлено: 13:01 05.07.2024)
 
"Вышли на тропу войны". Россия переходит к жестким мерам

Набиуллина: дешевые кредиты не решат проблемы экономики

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила опасения относительно российской экономики из-за нехватки рабочей силы, ограниченного доступа к технологиям и "длинных" инвестиций, пишет агентство РИА Новости.
В рамках финансового конгресса Центробанка в Санкт-Петербуре Набиуллина сообщила о необходимости поддерживать жесткий курс денежно-кредитной политики, а также предупредила о вероятном повышении ключевой ставки до 17-18 процентов. Она также выразила опасения относительно геополитической нестабильности, которая приводит к фрагментации и закрытым экономическим блокам.
"Конечно, на эти вопросы есть простые ответы: напечатать денег, раздать дешевые кредиты — и будут и технологии, и инвестиции, и производительность. Однако эти ответы ошибочны", — отметила она.
Тем не менее, не все поддержали идеи главы Центробанка. Так, бизнес настроен скептически, ссылаясь на депозиты под высокие проценты и укрепление рубля, которые вызывают недоверие на фондовом рынке.
В то же время, долговой рынок относительно хорошо справляется, и ставку на него можно снизить. Экономисты также отмечают, что монопольное ценообразование и высокие ставки кредитования приводят к ускоренной инфляции, а политика "дорогих денег" делает производство невыгодным для промышленности.
В издании заметили, что представители бизнеса верят, что российсская экономика сможет преодолеть эти трудности, возможно, за счет льготного кредитования и расширения экономических зон.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
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ЭкономикаРОССИЯЭльвира Набиуллина
 
 
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