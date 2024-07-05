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Кот Ларри с Даунинг-стрит оставил Сунаку на память "подарок" в ботинке
Кот Ларри с Даунинг-стрит оставил Сунаку на память "подарок" в ботинке - 05.07.2024, ПРАЙМ
Кот Ларри с Даунинг-стрит оставил Сунаку на память "подарок" в ботинке
Кот Ларри, являющийся главным мышеловом на Даунинг-стрит, оставил "подарок" в ботинке бывшего премьер-министра Риши Сунака в память о его уходе, следует из... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:08+0300
2024-07-05T11:08+0300
2024-07-05T11:08+0300
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Кот Ларри, являющийся главным мышеловом на Даунинг-стрит, оставил "подарок" в ботинке бывшего премьер-министра Риши Сунака в память о его уходе, следует из сообщения в аккаунте Ларри в Х."Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах", — написано в сообщении.Кот Ларри с 2011 года служит в резиденции премьер-министра. Кроме того, коты живут в резиденциях британских правителей с XV века. Коты также наделяются официальным статусом и даже зарплатой в 100 фунтов в год с 1929 года.Лейбористская партия одержала победу на выборах в британский парламент, и Сунак подтвердил, что он покидает пост премьер-министра. Пост премьер-министра займет Кир Стармер.
https://1prime.ru/20240616/ukraina-849211346.html
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великобритания, риши сунак
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Риши Сунак
Кот Ларри с Даунинг-стрит оставил Сунаку на память "подарок" в ботинке
Главный мышелов с Даунинг-стрит кот Ларри нагадил в ботинок Сунака
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Кот Ларри, являющийся главным мышеловом на Даунинг-стрит, оставил "подарок" в ботинке бывшего премьер-министра Риши Сунака в память о его уходе, следует
из сообщения в аккаунте Ларри в Х.
"Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах", — написано в сообщении.
Кот Ларри с 2011 года служит в резиденции премьер-министра. Кроме того, коты живут в резиденциях британских правителей с XV века. Коты также наделяются официальным статусом и даже зарплатой в 100 фунтов в год с 1929 года.
Лейбористская партия одержала победу на выборах в британский парламент, и Сунак подтвердил, что он покидает пост премьер-министра. Пост премьер-министра займет Кир Стармер.
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