https://1prime.ru/20240705/larri-849837679.html

Кот Ларри с Даунинг-стрит оставил Сунаку на память "подарок" в ботинке

Кот Ларри с Даунинг-стрит оставил Сунаку на память "подарок" в ботинке - 05.07.2024, ПРАЙМ

Кот Ларри с Даунинг-стрит оставил Сунаку на память "подарок" в ботинке

Кот Ларри, являющийся главным мышеловом на Даунинг-стрит, оставил "подарок" в ботинке бывшего премьер-министра Риши Сунака в память о его уходе, следует из... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:08+0300

2024-07-05T11:08+0300

2024-07-05T11:08+0300

великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Кот Ларри, являющийся главным мышеловом на Даунинг-стрит, оставил "подарок" в ботинке бывшего премьер-министра Риши Сунака в память о его уходе, следует из сообщения в аккаунте Ларри в Х."Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах", — написано в сообщении.Кот Ларри с 2011 года служит в резиденции премьер-министра. Кроме того, коты живут в резиденциях британских правителей с XV века. Коты также наделяются официальным статусом и даже зарплатой в 100 фунтов в год с 1929 года.Лейбористская партия одержала победу на выборах в британский парламент, и Сунак подтвердил, что он покидает пост премьер-министра. Пост премьер-министра займет Кир Стармер.

https://1prime.ru/20240616/ukraina-849211346.html

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великобритания, риши сунак