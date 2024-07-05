Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Кто за главного?" Кот Ларри назвал истинного лидера Британии - 05.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240705/larri-849845588.html
"Кто за главного?" Кот Ларри назвал истинного лидера Британии
"Кто за главного?" Кот Ларри назвал истинного лидера Британии - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Кто за главного?" Кот Ларри назвал истинного лидера Британии
Кот Ларри, известный мышелов Даунинг-стрит, сообщил, что останется за главного после ухода Риши Сунака с поста премьер-министра страны. Об этом говорится в... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T13:41+0300
2024-07-05T13:41+0300
политика
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849842361_0:1150:2048:2302_1920x0_80_0_0_dc7644995b3ffb0654dea9f0c4f61b45.jpg
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Кот Ларри, известный мышелов Даунинг-стрит, сообщил, что останется за главного после ухода Риши Сунака с поста премьер-министра страны. Об этом говорится в официальном аккаунте Ларри в социальной сети Х."Сунак подал королю прошение об отставке, а Кир Стармер пока не был назначен премьер-министром, так что кто за главного? Я", — говорится в сообщении кота.Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент, а ее лидер Кейр Стармер займет пост премьер-министра страны. Сунак уже подтвердил, что покидает свою должность и позвонил Стармеру, чтобы поздравить его с победой.Ларри служит в резиденции премьер-министра с 2011 года. Кошки уже с XV века живут в резиденциях британских правителей и имеют официальный статус и даже зарплату в сто фунтов стерлингов.
https://1prime.ru/20240705/sunak-849841825.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849842361_0:958:2048:2494_1920x0_80_0_0_edc873b9dbc023bf3a7d7776e22128f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
13:41 05.07.2024
 
"Кто за главного?" Кот Ларри назвал истинного лидера Британии

Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал, кто сейчас главный в Британии

© Фото : Prime Minister of the United Kingdom/Ben ShreadКот Ларри с Даунинг стрит, 10
Кот Ларри с Даунинг стрит, 10 - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© Фото : Prime Minister of the United Kingdom/Ben Shread
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Кот Ларри, известный мышелов Даунинг-стрит, сообщил, что останется за главного после ухода Риши Сунака с поста премьер-министра страны. Об этом говорится в официальном аккаунте Ларри в социальной сети Х.
"Сунак подал королю прошение об отставке, а Кир Стармер пока не был назначен премьер-министром, так что кто за главного? Я", — говорится в сообщении кота.
Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент, а ее лидер Кейр Стармер займет пост премьер-министра страны. Сунак уже подтвердил, что покидает свою должность и позвонил Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
Ларри служит в резиденции премьер-министра с 2011 года. Кошки уже с XV века живут в резиденциях британских правителей и имеют официальный статус и даже зарплату в сто фунтов стерлингов.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Собирай чемоданы! Сунака с криками "выпроводили" из штаба партии
12:21
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала