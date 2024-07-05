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"Кто за главного?" Кот Ларри назвал истинного лидера Британии
"Кто за главного?" Кот Ларри назвал истинного лидера Британии - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Кто за главного?" Кот Ларри назвал истинного лидера Британии
Кот Ларри, известный мышелов Даунинг-стрит, сообщил, что останется за главного после ухода Риши Сунака с поста премьер-министра страны. Об этом говорится в... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T13:41+0300
2024-07-05T13:41+0300
2024-07-05T13:41+0300
политика
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Кот Ларри, известный мышелов Даунинг-стрит, сообщил, что останется за главного после ухода Риши Сунака с поста премьер-министра страны. Об этом говорится в официальном аккаунте Ларри в социальной сети Х."Сунак подал королю прошение об отставке, а Кир Стармер пока не был назначен премьер-министром, так что кто за главного? Я", — говорится в сообщении кота.Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент, а ее лидер Кейр Стармер займет пост премьер-министра страны. Сунак уже подтвердил, что покидает свою должность и позвонил Стармеру, чтобы поздравить его с победой.Ларри служит в резиденции премьер-министра с 2011 года. Кошки уже с XV века живут в резиденциях британских правителей и имеют официальный статус и даже зарплату в сто фунтов стерлингов.
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великобритания
"Кто за главного?" Кот Ларри назвал истинного лидера Британии
Кот Ларри с Даунинг-стрит рассказал, кто сейчас главный в Британии
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Кот Ларри, известный мышелов Даунинг-стрит, сообщил, что останется за главного после ухода Риши Сунака с поста премьер-министра страны. Об этом говорится в официальном аккаунте Ларри в социальной сети Х.
"Сунак подал королю прошение об отставке, а Кир Стармер пока не был назначен премьер-министром, так что кто за главного? Я", — говорится в сообщении кота.
Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент, а ее лидер Кейр Стармер займет пост премьер-министра страны. Сунак уже подтвердил, что покидает свою должность и позвонил Стармеру, чтобы поздравить его с победой.
Ларри служит в резиденции премьер-министра с 2011 года. Кошки уже с XV века живут в резиденциях британских правителей и имеют официальный статус и даже зарплату в сто фунтов стерлингов.
Собирай чемоданы! Сунака с криками "выпроводили" из штаба партии