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В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для некоторых компаний
В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для некоторых компаний - 05.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для некоторых компаний
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести налоговые льготы для компаний, которые приобрели российские разработки, взамен зарубежных. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T19:31+0300
2024-07-05T19:31+0300
2024-07-05T19:31+0300
экономика
госдума
бизнес
налоговые льготы
разработка
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести налоговые льготы для компаний, которые приобрели российские разработки, взамен зарубежных. Слуцкий в пятницу провел награждение лауреатов Всероссийской бизнес-премии "Созидатель". "ЛДПР внесет предложение предоставлять налоговые льготы и вычеты тем компаниям, которые покупают российские разработки вместо зарубежных. Технологии должны стать нашей национальной идеей", - сказал Слуцкий. Лидер партии подчеркнул, что за минувшие два года отечественные предприниматели лишились привычных каналов сбыта продукции, а граждане потеряли возможность покупать привычные потребительские товары. Слуцкий также анонсировал разработку поправок для введения особых налоговых вычетов для предпринимателей, которые поддержат внедрение инноваций. Слуцкий убеждён, что время для бизнеса нужно беречь и поэтому предложил минимизировать для них бюрократические процедуры путём проведения отчётности лишь раз в год, а не раз в квартал.
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госдума, бизнес, налоговые льготы, разработка
Экономика, Госдума, Бизнес, налоговые льготы, разработка
В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для некоторых компаний
Слуцкий призвал ввести налоговые льготы для купивших российские разработки фирм
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести налоговые льготы для компаний, которые приобрели российские разработки, взамен зарубежных.
Слуцкий в пятницу провел награждение лауреатов Всероссийской бизнес-премии "Созидатель".
"ЛДПР внесет предложение предоставлять налоговые льготы и вычеты тем компаниям, которые покупают российские разработки вместо зарубежных. Технологии должны стать нашей национальной идеей", - сказал Слуцкий.
Лидер партии подчеркнул, что за минувшие два года отечественные предприниматели лишились привычных каналов сбыта продукции, а граждане потеряли возможность покупать привычные потребительские товары.
Слуцкий также анонсировал разработку поправок для введения особых налоговых вычетов для предпринимателей, которые поддержат внедрение инноваций. Слуцкий убеждён, что время для бизнеса нужно беречь и поэтому предложил минимизировать для них бюрократические процедуры путём проведения отчётности лишь раз в год, а не раз в квартал.
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