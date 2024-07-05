https://1prime.ru/20240705/makfa-849838538.html

Суд не отменил обеспечительные меры по делу об имуществе "Макфы"

Суд не отменил обеспечительные меры по делу об имуществе "Макфы" - 05.07.2024, ПРАЙМ

Суд не отменил обеспечительные меры по делу об имуществе "Макфы"

Челябинский областной суд 5 июля оставил в силе определение нижестоящего суда по обеспечительным мерам, наложенным после удовлетворения иска Генпрокуратуры об... | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T11:20+0300

2024-07-05T11:20+0300

2024-07-05T11:26+0300

макфа

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846871500_0:209:2899:1840_1920x0_80_0_0_eaf436ce97dcfa0725e51cb72fc1dcc1.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – ПРАЙМ. Челябинский областной суд 5 июля оставил в силе определение нижестоящего суда по обеспечительным мерам, наложенным после удовлетворения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.По данным облсуда, 7 июня к производству Челябинского областного суда принято гражданское дело по частным жалобам Белоусовой, Юревича и еще нескольких физлиц и юрлиц на определение Центрального районного суда Челябинска от 28 марта об обеспечении иска об обращении в доход Российской Федерации имущества ответчиков. Заседание по делу назначено на 5 июля."Пятого июля 2024 года Челябинский областной суд, рассмотрев указанные жалобы, оставил без изменения определение Центрального районного суда Челябинска", - говорится в сообщении.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства."Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

https://1prime.ru/20240704/sud-849768527.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

макфа, суд