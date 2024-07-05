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Суд не отменил обеспечительные меры по делу об имуществе "Макфы" - 05.07.2024, ПРАЙМ
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Суд не отменил обеспечительные меры по делу об имуществе "Макфы"
Суд не отменил обеспечительные меры по делу об имуществе "Макфы" - 05.07.2024, ПРАЙМ
Суд не отменил обеспечительные меры по делу об имуществе "Макфы"
Челябинский областной суд 5 июля оставил в силе определение нижестоящего суда по обеспечительным мерам, наложенным после удовлетворения иска Генпрокуратуры об... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T11:20+0300
2024-07-05T11:26+0300
макфа
суд
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – ПРАЙМ. Челябинский областной суд 5 июля оставил в силе определение нижестоящего суда по обеспечительным мерам, наложенным после удовлетворения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.По данным облсуда, 7 июня к производству Челябинского областного суда принято гражданское дело по частным жалобам Белоусовой, Юревича и еще нескольких физлиц и юрлиц на определение Центрального районного суда Челябинска от 28 марта об обеспечении иска об обращении в доход Российской Федерации имущества ответчиков. Заседание по делу назначено на 5 июля."Пятого июля 2024 года Челябинский областной суд, рассмотрев указанные жалобы, оставил без изменения определение Центрального районного суда Челябинска", - говорится в сообщении.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства."Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
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макфа, суд
Макфа, суд
11:20 05.07.2024 (обновлено: 11:26 05.07.2024)
 
Суд не отменил обеспечительные меры по делу об имуществе "Макфы"

Челябинский облсуд не отменил обеспечительные меры по делу об имуществе "Макфы"

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРебенок держит пакет с гречневой крупой
Ребенок держит пакет с гречневой крупой - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – ПРАЙМ. Челябинский областной суд 5 июля оставил в силе определение нижестоящего суда по обеспечительным мерам, наложенным после удовлетворения иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы "Макфа", сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества "Макфы". В соответчиках по нему значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, а также бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.
По данным облсуда, 7 июня к производству Челябинского областного суда принято гражданское дело по частным жалобам Белоусовой, Юревича и еще нескольких физлиц и юрлиц на определение Центрального районного суда Челябинска от 28 марта об обеспечении иска об обращении в доход Российской Федерации имущества ответчиков. Заседание по делу назначено на 5 июля.
"Пятого июля 2024 года Челябинский областной суд, рассмотрев указанные жалобы, оставил без изменения определение Центрального районного суда Челябинска", - говорится в сообщении.
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Вчера, 17:24
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича, 23 мая сообщила РИА Новости, что "Макфа", "Смак" и почти все остальные активы уже стали собственностью государства.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
 
Макфасуд
 
 
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