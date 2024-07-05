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"Пришлось послушаться". Во Франции назвали причину исчезновения Макрона
"Пришлось послушаться". Во Франции назвали причину исчезновения Макрона - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Пришлось послушаться". Во Франции назвали причину исчезновения Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон перестал появляться на публике в связи с тем, что его партия "Возрождение" опасается, что негативный образ главы страны... | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T08:39+0300
2024-07-05T08:39+0300
2024-07-05T08:40+0300
политика
эммануэль макрон
партия
парламентские выборы
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МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон перестал появляться на публике в связи с тем, что его партия "Возрождение" опасается, что негативный образ главы страны пагубно повлияет на результаты выборов в парламент. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на сообщение анонимного источника в рядах партии."Ему сказали прекратить (участвовать в предвыборной кампании — прим. ред.). И не то, чтобы он услышал нас по своей воле, ему попросту пришлось послушаться. Он недооценил, насколько обществу отвратительна его личность", — цитирует Politico слова источника.Французский лидер, как пишет издание, уже около двух недель не появлялся на публике за пределами международных мероприятий. Более того, его портрет даже не был размещен в предвыборных буклетах партии "Возрождения", подчеркивает Politico.Из этого в статье делается нехитрый вывод: "Новая реальность вряд ли кажется приятной говорливому дерзкому 46-летнему президенту, который (ранее — прим. ред.) постоянно оказывался в центре внимания".В первом туре выборов во французский парламент, который состоялся 30 июня, коалиция Макрона показала лишь третий результат, получив 20,04% голосов. Лидером по итогам первого тура стала партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев, набрав 33,15% голосов. Второе место заняла коалиция левых "Новый народный фронт" с 27,99% голосов. Второй тур парламентских выборов пройдет в воскресенье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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эммануэль макрон, партия, парламентские выборы
Политика, Эммануэль Макрон, Партия, парламентские выборы
"Пришлось послушаться". Во Франции назвали причину исчезновения Макрона
Politico: партия Макрона вынудила его исчезнуть с глаз публики
МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон перестал появляться на публике в связи с тем, что его партия "Возрождение" опасается, что негативный образ главы страны пагубно повлияет на результаты выборов в парламент. Об этом пишет издание Politico
, ссылаясь на сообщение анонимного источника в рядах партии.
"Ему сказали прекратить (участвовать в предвыборной кампании — прим. ред.). И не то, чтобы он услышал нас по своей воле, ему попросту пришлось послушаться. Он недооценил, насколько обществу отвратительна его личность", — цитирует Politico слова источника.
Французский лидер, как пишет издание, уже около двух недель не появлялся на публике за пределами международных мероприятий. Более того, его портрет даже не был размещен в предвыборных буклетах партии "Возрождения", подчеркивает Politico.
Из этого в статье делается нехитрый вывод: "Новая реальность вряд ли кажется приятной говорливому дерзкому 46-летнему президенту, который (ранее — прим. ред.) постоянно оказывался в центре внимания".
СМИ: "Национальное объединение" лидирует на выборах в парламент Франции
В первом туре выборов во французский парламент, который состоялся 30 июня, коалиция Макрона показала лишь третий результат, получив 20,04% голосов. Лидером по итогам первого тура стала партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев, набрав 33,15% голосов. Второе место заняла коалиция левых "Новый народный фронт" с 27,99% голосов. Второй тур парламентских выборов пройдет в воскресенье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>