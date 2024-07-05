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"Могильщик Макрон". Французский президент лишится власти из-за Украины
"Могильщик Макрон". Французский президент лишится власти из-за Украины - 05.07.2024, ПРАЙМ
"Могильщик Макрон". Французский президент лишится власти из-за Украины
Эмманюэль Макрон опрометчиво продвигал жесткую проукраинскую линию, а теперь на кону оказалась его власть, передает издание Responsible Statecraft. | 05.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-05T14:09+0300
2024-07-05T14:09+0300
2024-07-05T14:09+0300
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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Эмманюэль Макрон опрометчиво продвигал жесткую проукраинскую линию, а теперь на кону оказалась его власть, передает издание Responsible Statecraft.Согласно изданию, Европа сталкивается с растущим национализмом и евроскептицизмом, что угрожает ее единству. В рамках выборного процесса в ЕП партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" потерпела поражение от правого "Национального объединения" Марин Ле Пен.В первом туре выборов "Национальное объединение" заняло первое место, левая коалиция "Новый народный фронт" – второе, а центристская коалиция Макрона – третье. Это поражение стало сильным ударом для французской элиты.Однако наиболее острым моментом стало то, что непопулярная политика французского лидера не нашла отклик у избирателей. Макрон настойчиво продвигает жесткую позицию по кризису на Украине, призывая не только направлять вооружение, но и предлагая направить европейские войска.Согласно опросу издания, читатели выступают за начало мирных переговоров, а не усугубление конфликта."Горькая ирония кроется в том, что из-за дерзкой попытки спасти проект европейского единства и стратегической автономии Макрон может сделаться его могильщиком", — заключили в материале.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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франция, украина, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон
"Могильщик Макрон". Французский президент лишится власти из-за Украины
Responsible Statecraft: жесткая проукраинская позиция приведет Макрона к провалу
МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ.
Эмманюэль Макрон опрометчиво продвигал жесткую проукраинскую линию, а теперь на кону оказалась его власть, передает
издание Responsible Statecraft.
Согласно изданию, Европа сталкивается с растущим национализмом и евроскептицизмом, что угрожает ее единству. В рамках выборного процесса в ЕП партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" потерпела поражение от правого "Национального объединения" Марин Ле Пен.
В первом туре выборов "Национальное объединение" заняло первое место, левая коалиция "Новый народный фронт" – второе, а центристская коалиция Макрона – третье. Это поражение стало сильным ударом для французской элиты.
Однако наиболее острым моментом стало то, что непопулярная политика французского лидера не нашла отклик у избирателей. Макрон настойчиво продвигает жесткую позицию по кризису на Украине, призывая не только направлять вооружение, но и предлагая направить европейские войска.
Согласно опросу издания, читатели выступают за начало мирных переговоров, а не усугубление конфликта.
"Горькая ирония кроется в том, что из-за дерзкой попытки спасти проект европейского единства и стратегической автономии Макрон может сделаться его могильщиком", — заключили в материале.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Пришлось послушаться". Во Франции назвали причину исчезновения Макрона