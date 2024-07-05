https://1prime.ru/20240705/makron-849846739.html

"Могильщик Макрон". Французский президент лишится власти из-за Украины

"Могильщик Макрон". Французский президент лишится власти из-за Украины - 05.07.2024, ПРАЙМ

"Могильщик Макрон". Французский президент лишится власти из-за Украины

Эмманюэль Макрон опрометчиво продвигал жесткую проукраинскую линию, а теперь на кону оказалась его власть, передает издание Responsible Statecraft. | 05.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-05T14:09+0300

2024-07-05T14:09+0300

2024-07-05T14:09+0300

политика

франция

украина

эммануэль макрон

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МОСКВА, 5 июл - ПРАЙМ. Эмманюэль Макрон опрометчиво продвигал жесткую проукраинскую линию, а теперь на кону оказалась его власть, передает издание Responsible Statecraft.Согласно изданию, Европа сталкивается с растущим национализмом и евроскептицизмом, что угрожает ее единству. В рамках выборного процесса в ЕП партия президента Эммануэля Макрона "Возрождение" потерпела поражение от правого "Национального объединения" Марин Ле Пен.В первом туре выборов "Национальное объединение" заняло первое место, левая коалиция "Новый народный фронт" – второе, а центристская коалиция Макрона – третье. Это поражение стало сильным ударом для французской элиты.Однако наиболее острым моментом стало то, что непопулярная политика французского лидера не нашла отклик у избирателей. Макрон настойчиво продвигает жесткую позицию по кризису на Украине, призывая не только направлять вооружение, но и предлагая направить европейские войска.Согласно опросу издания, читатели выступают за начало мирных переговоров, а не усугубление конфликта."Горькая ирония кроется в том, что из-за дерзкой попытки спасти проект европейского единства и стратегической автономии Макрон может сделаться его могильщиком", — заключили в материале.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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франция, украина, эммануэль макрон